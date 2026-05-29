Giochi da cercare - giugno 2026

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Ok, chiariamo subito. Sebbene di solito usiamo l'introduzione di Games To Look For come luogo per gettare le basi di ciò che verrà, anticipando il tipo di giochi previsti per il prossimo mese, per il bene di giugno 2026, usiamo questo posto come luogo per spiegare che i giochi che abbiamo selezionato sono probabilmente solo una frazione di ciò che verrà offerto alla fine. Questo mese è sempre complesso, dato che pochi giochi arrivano comunque a giugno, un problema aggravato dal fatto che la varietà di showcase ed eventi spesso porta a sorprese in cui vengono condivisi shadowdrop e date di lancio inaspettate. Quindi, ancora una volta, aspettatevi che questa lista sia più ampia in pratica dopo qualche settimana rispetto a quanto non sia mentre ci avviciniamo al più misterioso mese di giugno.

Final Fantasy VII: Rebirth (Xbox Series X/S, Switch 2) - 3 giugno

A tal fine, iniziamo mettendo in luce l'arrivo di Final Fantasy VII: Rebirth sia su Xbox Series X/S che su Nintendo Switch 2. Questo è semplicemente il gioco di cui ci siamo innamorati tutti di recente, tranne che ora, come è accaduto all'inizio di quest'anno per la Parte 1 della Trilogia Remake, è destinato a essere disponibile su due piattaforme dove inizialmente non era stato offerto. Se non hai mai sperimentato Rebirth, ti suggeriamo di usare il steady June per farlo.

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Inizio di eFootball! (Switch 2) - 3 giugno

Considerando che eFootball ha raggiunto oltre un miliardo di download su PC, mobile e console, è quasi sorprendente che il gioco non fosse già disponibile su Nintendo Switch 2. Abbiamo dovuto aspettare quasi un anno intero del ciclo di vita della Switch 2, ma il gioco di simulazione di calcio sta finalmente arrivando, portando una ricchezza di giocatori, club, stadi e tornei iconici, tutti costruiti per la piattaforma ibrida.

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Gothic 1 Remake (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 5 giugno

Una delle esperienze RPG più iconiche e che definiranno il genere tornerà questo mese, con l'arrivo di Gothic 1 Remake su PC e console. Questo progetto prende la famosa avventura e le dà una nuova e lucida patina, rafforzandola con caratteristiche e meccaniche moderne che la rendono un concorrente degno dei più grandi RPG attualmente sul mercato. Ambientato in un mondo aperto che reagisce dinamicamente al giocatore, questo remake gotico è pensato per essere un'esperienza senza pari.

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Solarpunk (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 8 giugno

Poiché il programma di lanci AAA è piuttosto scarso questo giugno, ci lascia molto spazio per mettere in luce altri indie, incluso il confortevole gioco di sopravvivenza di Cyberwave, Solarpunk. Il presupposto di questo progetto è costruire una vita in un mondo tecnicamente avanzato di isole fluttuanti, un regno che si naviga usando un dirigibile agile e personalizzabile. Con una varietà di tecnologie da scoprire e tantissime meccaniche da padroneggiare, questa potrebbe essere l'avventura accogliente perfetta sia per i giocatori solitari che per i fan cooperativi.

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Witchspire (PC) - 10 giugno

In modo simile a Solarpunk, Witchspire è un'avventura di creazione di sopravvivenza open-world ma che scambia dirigibili per scope e tecnologia per magia. Il presupposto, sia da soli che con amici, è creare una vita propria in un regno fantastico dove puoi combattere e fare amicizia con creature, costruire un santuario accogliente e adorabile, e padroneggiare abilità magiche epiche. Disponibile solo su PC per il momento, Witchspire arriverà per primo come progetto Early Access.

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Beastro (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 11 giugno

Cosa ottieni se incroci un'avventura fantasy con combattimenti a turni e una suite di cucina? Beastro, ovviamente! L'RPG di cucina di Timberline Studio arriverà su PC e console questo giugno, portando una combinazione di stili di gioco e meccaniche che ruotano tutto attorno alla raccolta degli ingredienti, all'analisi dei clienti, alla preparazione del piatto perfetto e al guidarli in battaglie a turni con elementi di deckbuilding quando hanno la pancia piena fino all'orlo.

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Denshattack! (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2) - 17 giugno

Sarà difficile trovare un gioco più unico di Denshattack di Undercoders! questo giugno. Questa esperienza indie caotica e d'impatto riguarda la guida di un treno attraverso livelli bizzarri, dove puoi ribaltarti, ingannare e far scivolare il vagone sui binari e attraverso una colorata distopia giapponese. Perché, vi chiederete? Per sconfiggere una corporazione malvagia, ovviamente. Altrimenti perché dovresti fare un kickflip su un treno attraverso il Giappone?

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Le avventure di Elliot: The Millennium Tales (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2) - 18 giugno

Probabilmente il gioco più importante del mese che conosciamo al momento, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales è la prossima ambiziosa avventura HD-2D dei talentuosi sviluppatori che hanno dato al mondo Bravely Default e Octopath Traveler. E con l'esperienza di entrambe queste serie, dovremmo aspettarci un progetto simile con questo gioco, ovvero una storia che si estende su più generazioni e racconta una storia che si estende per oltre 1.000 anni e cinque epoche uniche. La differenza principale è che questo gioco sta abbandonando l'azione tradizionale a turni a favore del combattimento in tempo reale, una prima volta per la direzione artistica HD-2D.

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EA Sports UFC 6 (PS5, Xbox Series X/S) - 19 giugno

Spesso ci aspettiamo che molti giochi sportivi di EA arrivino tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno in linea con l'inizio delle varie leghe sportive, ma dato che non c'è davvero una stagione per UFC, il tanto atteso capitolo successivo di questa serie dovrebbe uscire solo su PS5 e Xbox Series X/S a metà giugno. Con una maggiore fedeltà dei combattenti, contatti in tempo reale in azione e la nuova funzione Flow States che cerca di rappresentare ogni combattente in modo più autentico, questo si propone di essere il picchiaduro ufficialmente con licenza più avanzato sul mercato.

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Dark Scrolls (PC, Switch) - 22 giugno

Inizialmente ci aspettavamo che Doinksoft presentasse il suo prossimo progetto alla fine di maggio, ma lo sviluppatore ha cambiato idea all'ultimo minuto e ha deciso di posticipare Dark Scrolls a metà-fine giugno, tutto per dare al gioco ampio spazio in una finestra indie affollata a fine maggio. Con il lancio ormai previsto per questo mese, i fan potranno presto vivere un action platform a tema fantasy, il cui obiettivo è superare sfide intense e scenari di combattimento come una varietà di classi di personaggi, tutte esposte in una splendida pixel art.

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Star Fox (Switch 2) - 25 giugno

Da quando Fox McCloud è apparso in The Super Mario Galaxy Movie, abbiamo aspettato che il personaggio e la serie Star Fox tornassero in pieno. Questo giugno, vedremo questo in pratica quando Star Fox arriverà e porterà una versione appena rifatta dell'iconico gioco per Nintendo 64, noto in molti luoghi come Lylat Wars, in cui Fox e la sua banda si trovano impegnati in intense battaglie aeree mentre combattono per riprendersi il sistema Lylat dal malvagio Andross.

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Basta così. Ancora una volta, vale la pena sapere che probabilmente ci saranno alcune sorprese e aggiunte a questa lista con il passare del mese di giugno e con i vari eventi e showcase che offriranno una marea di presentazioni e novità. Inoltre, assicuratevi di tornare tra qualche settimana quando esploreremo cosa riserva luglio 2026 agli appassionati di videogiochi.