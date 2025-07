Gli YouTuber potrebbero cambiare per sempre l'industria dei videogiochi: Stop Killing Games cerca di imporre il gioco all'ordine del giorno politico

HQ

Nel luglio 2018, lo YouTuber Ross Scott ha pubblicato un video sul gioco di corse The Crew. Il video era nel suo formato tipico: una recensione approfondita e umoristica del gioco, in questo caso sotto forma di un viaggio on the road attraverso la sua grande mappa aperta basata sugli Stati Uniti. Alla fine, però, il video ha assunto un tono più serio.

"Sì, questo gioco sta per morire. Si basa su un server centrale e né Ubisoft né Ivory Tower hanno rilasciato alcuna dichiarazione in merito a un piano di fine vita. Quindi, senza l'intervento divino, in futuro non sarete mai in grado di giocare a questo gioco", era il messaggio di Scott all'epoca.

La previsione si è rivelata accurata. Nel 2024, Ubisoft ha chiuso i suoi server e The Crew, un gioco il cui DNA è al 95% single-player, è diventato ingiocabile. Gli dei non erano intervenuti. Ma poi Scott ha preso in mano la situazione.

Oggi, Scott non è "solo" uno YouTuber. È anche l'uomo che può cambiare per sempre il panorama dei giochi.

Dall'aprile 2024, la sua campagna "Stop Killing Games" cerca di raggiungere politici, avvocati, gruppi di consumatori, anzi chiunque abbia il potere di salvare i giochi del futuro. È stato un duro lavoro, come si evince dal suo canale YouTube, Accursed Farms. Ci sono poche miniature divertenti e video umoristici.

La maggior parte riguarda il movimento Stop Killing Games, che si sta attualmente avvicinando a un punto di svolta potenzialmente decisivo.

Il gioco che ha indirettamente dato il via alla campagna di Stop Killing Games è The Crew di Ubisoft. // Ubisoft

Una nuova speranza

Quando raggiungo Scott in collegamento video, è appena uscito da una lunga riunione. Un altro. L'ultimo anno e mezzo è stato una lunga campagna, poiché Scott e altri volontari dell'iniziativa hanno cercato di sensibilizzare politici e giudici sul problema.

Molti dei casi, in particolare quelli che coinvolgono The Crew - sono stati deferiti a tribunali superiori in paesi come Francia, Germania e Australia. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, il tentativo generale di garantire una maggiore protezione dei consumatori nel gioco si è concluso con rifiuti o vicoli ciechi. Altre volte, ha persino portato a veri e propri labirinti burocratici.

"Quando abbiamo iniziato, abbiamo perso circa un mese di lavoro alla ricerca di vicoli ciechi", Scott ricorda. "Sono rimasto sorpreso nell'apprendere che così tanti governi non avevano leggi chiare su questa situazione. Quando l'anno scorso abbiamo chiamato la rete dei Centri europei dei consumatori, abbiamo ricevuto risposte diverse da diversi uffici. Alcuni hanno detto che non c'era nulla che potessimo fare perché si trattava di accordi di licenza. Altri hanno detto che gli sviluppatori dovevano supportare i giochi a tempo indeterminato, e un altro ha detto che non c'era una chiara regolamentazione legale su questo.

Quando Scott ha pubblicato il video "The end of Stop Killing Games" tre settimane fa, il tono era quindi rassegnato. La maggior parte dei tentativi era fallita, e ora rimaneva davvero solo un tentativo, un ultimo colpo in canna. Era il pezzo grosso - un'iniziativa dei cittadini europei - ma ci sarebbe voluto anche molto impegno: almeno un milione di firme valide, sparse in almeno sette Stati membri dell'UE.

A quel punto, la proposta dei cittadini aveva appena raggiunto il mezzo milione di firme e, a poco più di un mese dalla scadenza del 31 luglio, le cose sembravano desolanti. Ma all'improvviso, le cose sono decollate. L'iniziativa ha preso slancio, anche grazie a una buona dose di dramma su YouTube, e all'improvviso la campagna è decollata. Il 3 luglio, l'iniziativa ha raggiunto il milione di firme richieste.

Al momento in cui scriviamo, a poco più di due settimane dalla scadenza, l'iniziativa ha raccolto poco più di 1.360.000 firme. Ma ciò non significa necessariamente che l'iniziativa dei cittadini andrà in porto. Le raccolte di firme online tendono ad attirare molte firme non valide, quindi Scott non è ancora pronto a festeggiare.

"Abbiamo più firme, anche se non abbiamo ancora dati su quale rapporto possiamo aspettarci che siano valide. Quindi è difficile dire quanti siano reali, ma siamo ottimisti, immagino".

L'uomo al centro degli eventi: lo YouTuber Ross Scott. // Ross Scott

Un problema più grande?

In cosa consiste l'iniziativa dei cittadini? Molto semplicemente, si tratta di impedire agli editori di giochi di rendere i giochi ingiocabili richiedendo funzionalità online e quindi chiudendo il server. O, come lo chiama il movimento, giochi di "uccisione".

Può sembrare un'affermazione forte. Ma sottolinea che il modo in cui parliamo di giochi è importante. Gli stessi editori parlano di "chiudere" i giochi. Oppure li mandano "in pensione". Non è così che la vede Scott. Crede che li stiano uccidendo.

"Quella frase in realtà non è venuta da me. È venuto da uno dei miei spettatori. Ho pensato "è abbastanza buono". È schietto e diretto. Forse avremmo dovuto chiamarlo stop alla distruzione dei giochi, invece, per avere meno problemi di traduzione. Perché alcune persone pensavano che stessimo cercando di vietare giochi violenti o qualcosa del genere attraverso la traduzione. Ma non volevamo qualcosa come salvare i videogiochi perché c'è una sorta di colpevole in questo. È una decisione attiva che viene presa dall'industria quando ciò accade".

Ma perché chiudere i giochi? L'industria dei giochi può avere molti motivi e la maggior parte di essi sono, ovviamente, finanziari. Tuttavia, potrebbero esserci anche motivi legali o tecnici per cui i giochi smettono di funzionare.

Innanzitutto, i giochi online come The Crew richiedono una manutenzione costante. Il gioco ha bisogno di patch per funzionare con i PC più recenti. E i server del gioco devono essere mantenuti. Questo può spesso ripagare perché i giocatori spendono denaro nel gioco attraverso microtransazioni.

A un certo punto, però, i numeri non tornano più. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che i giocatori passano a un altro gioco. O perché le licenze per terzi, come la musica, devono essere rinnovate. In questi casi, molti giochi cadono vittime del freddo calcolo. Ciò è particolarmente vero per i cosiddetti giochi di servizio live, dove abbiamo visto esempi di giochi che chiudono dopo alcuni anni o addirittura pochi mesi.

Ma anche i giochi popolari e redditizi possono rischiare di essere chiusi per sempre. Questo è stato il caso di Overwatch, per esempio. Il gioco è stato venduto a prezzo pieno quando è stato lanciato nel 2016 e ha vinto diversi premi come gioco dell'anno. Sei anni dopo, il gioco stava ancora rastrellando denaro attraverso le microtransazioni, ma doveva ancora essere chiuso per far posto al suo successore, Overwatch 2.

Secondo Stop Killing Games e i suoi numerosi sostenitori, una tale pratica non è solo dannosa per i consumatori, che hanno pagato per un prodotto che non funziona più. Danneggia anche l'industria nel suo complesso. Tutto il duro lavoro che gli sviluppatori hanno messo in Overwatch è andato perduto e i futuri giocatori non saranno più in grado di provare il pluripremiato gioco.

Per prevenire questa pratica, la proposta richiede che gli sviluppatori, quando non desiderano più supportare un gioco, lascino almeno il gioco "in uno stato funzionale (giocabile)".

"L'iniziativa mira specificamente a impedire agli editori di disattivare da remoto i videogiochi prima di fornire mezzi ragionevoli per la continuazione di questi videogiochi senza il coinvolgimento dell'editore", si legge nella descrizione dell'iniziativa dei cittadini europei.

Stop Killing Games sta lottando duramente per preservare i giochi e proteggere i diritti dei consumatori. // Stop Killing Games

L'industria colpisce ancora

Stop Killing Games è stato chiaro nella sua comunicazione fin dall'inizio. Tuttavia, altri YouTuber hanno criticato Stop Killing Games per aver chiesto agli sviluppatori di giochi di supportare i giochi per sempre, una richiesta irrealistica che il gruppo non ha mai fatto. Vogliono semplicemente che gli sviluppatori lascino i giochi in uno stato giocabile. Ma questo "semplicemente" potrebbe non essere così semplice, dopo tutto.

Il giorno dopo che l'iniziativa dei cittadini europei ha raggiunto il milione di firme richiesto, una nuova e potente voce si è unita al dibattito: Video Games Europe.

Video Games Europe è un'organizzazione di lobby europea e un'associazione industriale. I suoi membri includono 21 dei più grandi editori di giochi (solo la maggior parte dei quali ha effettivamente la propria sede in Europa), tra cui Microsoft, Nintendo, Sony, EA, Ubisoft e Epic Games. Insomma, tutti i grandi nomi del settore. L'organizzazione comprende anche diverse associazioni nazionali di settore, tra cui Games Denmark.

Video Games Europe sostiene " l'autoregolamentazione dell'industria" quando si tratta, ad esempio, delle controverse loot box, da cui i suoi membri guadagnano collettivamente miliardi di euro ogni anno. Molti si sono chiesti se abbiano effettivamente affrontato il problema. Tra questi c'è la Danish Consumer Council, che l'anno scorso, insieme a una serie di altre organizzazioni industriali europee, ha intentato una causa contro diversi membri di Video Games Europe.

Il giorno dopo che l'iniziativa dei cittadini europei ha superato il milione di firme, Video Games Europe ha pubblicato un documento di posizione che spiega la loro posizione su Stop Killing Games.

Nel documento di quattro pagine, Video Games Europe non usa mezzi termini. Tra le altre cose, sostengono che Stop Killing Games avrà effettivamente l'effetto opposto se diventerà legge. Che soffocherà l'industria europea dei videogiochi e ucciderà i giochi futuri.

"Avrà un effetto deterrente sulla progettazione dei giochi e fungerà da barriera per rendere tali giochi disponibili in Europa", afferma.

In un'industria dei giochi che è già sotto forte pressione, tali avvertimenti possono sembrare inquietanti. Ma l'argomento regge?

Ci sono indicazioni che il documento sia stato redatto in fretta o che i suoi autori abbiano deliberatamente distorto il messaggio di Stop Killing Games. Tra le altre cose, scrivono che l'iniziativa include "l'obbligo di fornire servizi online per tutto il tempo che un consumatore li desidera, indipendentemente dal prezzo pagato", che non appare da nessuna parte né sull'iniziativa dei cittadini né sul sito web di Stop Killing Games '. Infatti, afferma nero su bianco che sono a favore del contrario: "Siamo a favore degli editori che interrompono il supporto per un gioco ogni volta che lo desiderano".

Detto questo, il documento contiene anche una serie di argomentazioni più valide. In totale, Video Games Europe elenca dieci motivi per cui Stop Killing Games non funzionerà, dividendoli rispettivamente in conseguenze per i consumatori, gli sviluppatori di giochi e la legislazione sulla proprietà intellettuale.

Tuttavia, molti degli argomenti minano i membri di Video Games Europe. Non con le parole, ma con i fatti.

Un buon esempio è The Crew 2. Come il suo predecessore, il gioco è prevalentemente un gioco per giocatore singolo, ma richiede una connessione Internet costante per funzionare e ha alcuni elementi sociali. Sebbene, secondo Video Games Europe, sarebbero necessari tutti i tipi di sacrifici tecnici e di copyright per rendere il gioco disponibile in una versione offline quando il supporto terminerà un giorno, questo è comunque esattamente ciò che Ubisoft ha promesso. E altri lo hanno già fatto. Tra le altre cose, Gran Turismo Sport può ora essere giocato offline, mentre Knockout City - un gioco multiplayer da Velan Studios - può essere giocato attraverso server privati.

Scott ha una risposta sorprendente: la stragrande maggioranza degli sviluppatori - compresi quelli di giochi in cui gli elementi online fanno parte della loro stessa struttura - soddisfa già indirettamente il potenziale requisito di una versione offline giocabile.

"Diciamo che stai sviluppando un gioco, e dipende da questo servizio extra che è online. Ma mentre lo stai sviluppando, quel servizio si interrompe. In qualità di sviluppatore, non si desidera interrompere tutto il lavoro solo perché si verifica un problema in quel particolare servizio. In questo caso, una buona pratica è quella nota come ambiente di test locale. Il che significa che è essenzialmente una versione del gioco che è autosufficiente, in modo che se ci sono problemi online, non li influenza. Possono continuare a lavorarci. La sola creazione di questo in primo luogo potrebbe quasi soddisfare completamente i requisiti".

Overwatch è uno dei giochi che oggi non possono più essere giocati a causa della chiusura di un server. // Activision Blizzard

Costerà ai piccoli sviluppatori? E per quanto riguarda i giocatori?

Può sembrare ironico che la grande organizzazioneVideo Games Europe di lobby, i cui membri hanno indubbiamente risorse sufficienti per creare versioni offline dei loro vecchi giochi - e in molti casi lo hanno fatto - sostenga che può rendere troppo costoso creare giochi online e live service. Ma l'organizzazione rappresenta anche indirettamente gli sviluppatori più piccoli attraverso le associazioni nazionali di settore che ne fanno parte.

In teoria, è concepibile che un piccolo sviluppatore, ad esempio, di giochi online per dispositivi mobili debba dedicare preziose ore di lavoro per rendere i propri giochi disponibili offline dopo la chiusura. Allo stesso modo in cui le aziende più piccole spendono - proporzionalmente - più risorse per la legislazione sul PIL rispetto ai grandi attori, che sono altrimenti l'obiettivo principale della legge sulla protezione dei dati.

In risposta a queste critiche, Scott afferma di essere fiducioso che l'industria troverà soluzioni. E che qualsiasi sfida, a parità di altre condizioni, sarà lontana nel futuro.

"Qualunque cosa accada, nel migliore dei casi, sono ancora lontani anni. Se ci saranno cambiamenti legali, l'industria avrà molto preavviso su questo. E l'industria probabilmente troverà soluzioni, proprio come con il GDPR. Penso che potrebbe essere una sorta di corsa all'oro per i fornitori fornire soluzioni middleware ai piccoli sviluppatori, fornendo software conforme alle leggi dell'UE e a un prezzo ragionevole".

Uno degli argomenti che sembra immediatamente più credibile nel position paper di Video Game Europe è il punto sette. Afferma che una versione server privato di un precedente gioco online potrebbe portare a "versioni supportate dalla comunità di giochi in competizione con le versioni ufficiali, mettendo potenzialmente a rischio gli investimenti finanziari delle società di videogiochi".

Video Games Europe non lo menziona, ma è effettivamente successo che i giochi siano tornati dalla morte in una nuova versione commerciale. Un esempio è Defiance. Il gioco MMO è stato rilasciato nel 2013 per PC e console. Nel 2021, i server del gioco sono stati chiusi dagli allora detentori dei diritti da Gamingo. La partita è diventata oscura. Ma poi è successo l'inaspettato.

L'editore Fawkes Games ha annunciato nel marzo 2025 di aver acquistato i diritti del gioco e, un mese dopo, i server sono stati ripristinati su PC.

Puoi pensare quello che vuoi degli ex proprietari del gioco, Gamingo. L'editore di giochi tedesco è stato accusato di aver comprato giochi MMO, di aver introdotto un sacco di microtransazioni e di aver abbandonato i giochi non appena la base di giocatori è stata munta fino all'ultimo centesimo. Ma non avrebbe comunque danneggiato i loro diritti commerciali - e reso più difficile una vendita a Fawkes Games - se Defiance avesse già ricevuto una nuova prospettiva di vita attraverso una versione non commerciale su server privati?

Scott non è d'accordo, e per sostenere la sua tesi, rivolge una delle altre critiche di Video Games Europe contro di loro.

"Una cosa su cui sono d'accordo con Video Games Europe è che tu come giocatore hai molte meno protezioni una volta che il gioco è in quello stato [giocabile offline o su server privati, ma non ufficialmente supportato]. Potrebbero esserci dei bug. Potrebbero esserci vulnerabilità di sicurezza. Se qualcuno vuole entrare e scrivere o dire un mucchio di cose odiose, non ci sono amministratori che ti proteggono da questo. Sarà più un'esperienza di nicchia e ruvida. Quindi, se il gioco dovesse tornare sotto una società ufficiale, c'è il personale che lo monitora, ci sono gli amministratori che si occupano delle cose, le persone che risolvono i bug e così via. Questo avrà un grande fascino di per sé".

Defiance è un raro esempio di gioco che è tornato dalla morte e ha ricevuto un altro lancio commerciale.

I giochi stanno tornando

Come accennato, l'obiettivo finale di Stop Killing Games è abbastanza semplice: vogliono misure legali per garantire che i giochi per i quali gli utenti hanno pagato siano ancora giocabili il giorno in cui gli sviluppatori ne avranno avuto abbastanza del gioco. Proprio come nel caso dei giochi fisici per le vecchie console PlayStation e Nintendo, ad esempio.

Tuttavia, è tutt'altro che certo che questo sarà il risultato. Anche se l'iniziativa dei cittadini europei riesce effettivamente a ottenere un numero sufficiente di firme valide. Il processo per l'iniziativa dei cittadini è lungo e complicato e la Commissione europea è in ultima analisi libera di scegliere di non attuare le misure e le proposte legislative derivanti da un'iniziativa dei cittadini.

Ma qual è il risultato minimo che Stop Killing Games considererebbe comunque una vittoria? Scott ha diversi suggerimenti.

"Se la regolamentazione dei videogiochi fosse trattata più come leggi sull'obsolescenza programmata, il gioco non deve essere lasciato in condizioni di lavoro, ma tu, come azienda, devi includere le istruzioni di riparazione al cliente una volta spento. Ovviamente ci vuole un buon senso tecnico per gestirlo, ma questo include cose come la documentazione di rete, le informazioni su come è strutturato il gioco e così via. Finché daranno alle persone tecnicamente dotate la possibilità di combattere per essere in grado di preservare il gioco in qualche modo, penso che sarebbe un compromesso molto accettabile".

Un altro risultato potrebbe essere una maggiore trasparenza. Tuttavia, Scott non ha aspettative eccessivamente alte su questo particolare punto.

"Non credo che accadrà, perché penso che l'industria non lo voglia davvero, e non è la nostra richiesta principale, ma sarebbe positivo se ci fosse una data di scadenza rigida per i giochi che richiedono la connettività online. Se la scatola o la pagina web dice "questo gioco chiuderà tra quattro anni", questo potrebbe svegliare i clienti. Penso che, da un punto di vista psicologico, l'industria si basi davvero sul fatto che questa sia una variabile sconosciuta per il cliente. Perché se sanno che un gioco sta per finire, è meno probabile che lo comprino".

Ma naturalmente si può anche sognare in grande.

Negli ultimi anni, abbiamo assistito a molte nuove pratiche ostili ai consumatori. Dalle auto che hanno funzionalità bloccate se non si paga l'abbonamento, alle stampanti che non stampano anche se la cartuccia è piena di inchiostro perché non si è pagato un abbonamento.

Abbiamo quindi chiesto a Scott se pensa che Stop Killing Games potrebbe avere un effetto di ricaduta positivo su altre normative sui consumatori.

"Penso di no direttamente, ma se questo passasse, potrebbe incoraggiare più clienti o gruppi di protezione dei consumatori a cercare di ottenere una maggiore regolamentazione su quelle cose di cui stai parlando in altre aree. Sì, potrebbe diffondersi, ma penso che sarà il lavoro di qualcun altro", risponde Ross Scott con un sorriso.