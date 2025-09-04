Gothic Remake Anteprima: la qualità può essere all'altezza delle ambizioni?

HQ

Quando Pyranha Bytes è stato chiuso da Embracer Group l'anno scorso, ha segnato la fine di un'era. Lo studio non era solo uno degli sviluppatori di maggior successo in Germania, ma aveva anche arricchito i giocatori di tutto il mondo con alcuni dei giochi di ruolo più innovativi e senza compromessi delle serie come Risen e Elex. Fortunatamente, lo studio continua a vivere in un certo senso grazie all'imminente remake del loro gioco di debutto, il classico cult Gothic, che ora si sta finalmente avvicinando al lancio.

Dietro Gothic Remake c'è Alkimia Interactive con sede a Barcellona. Hanno iniziato la produzione già nel 2021, ma prima avevano già rilasciato un "Playable Teaser" gratuito per il progetto, che, con un picco di 3.888 giocatori simultanei, ha dimostrato che l'interesse per il marchio era ancora presente. Tuttavia, la demo concettuale ha anche incontrato alcune critiche da parte dei fan dell'originale, che ritenevano che lo sviluppatore avesse completamente frainteso Gothic.

Certo, il gioco si svolgeva ancora in una prigione racchiusa nella magia, ma i detenuti precedentemente duri e ostili erano stati sostituiti da PNG disponibili, il tono sembrava spento e, forse peggio di tutto, a differenza dell'originale, ti sentivi come l'eroe archetipico attorno al quale ruotava l'intero mondo di gioco.

Mi rendo conto che questa volta le cose sono molto diverse quando stringo la mano a un tedesco sorridente che mi conduce nell'appartata sala stampa. Si scopre che si tratta del compositore Kai Rosenkranz, che ha creato la colonna sonora dell'originale Gothic quando era molto giovane. "Avevo 17, 18 anni e non avevo un vero approccio", spiega quando in seguito gli chiedo del suo lavoro.

"Mi stavo facendo strada con la forza bruta attraverso una curva di apprendimento ripida, in particolare con il software audio che usavo all'epoca. Per il remake, ora sto seguendo l'approccio di oggi che è completamente basato sulle emozioni. Per ogni singola traccia, anche se si tratta di una traccia di combattimento, cerco di capire le emozioni intenzionali, quali fazioni sono coinvolte e così via, e poi cerco di tradurle nella musica".

Mentre la colonna sonora originale, che dura circa mezz'ora, è inclusa anche nel remake, Rosenkrantz ha composto altre 3,5 ore di musica. In questo modo, il suo contributo illustra anche l'approccio di Alkimia Interactive. Lo sviluppatore catalano ha collaborato con molti degli sviluppatori originali per garantire un prodotto fedele alla versione originale. Ad esempio, i dialoghi e la storia del gioco sono stati sviluppati in collaborazione tra alcuni degli scrittori originali e gli scrittori locali dello studio. Ma lo studio non vuole solo rifinire il classico, vuole anche aggiungere contenuti extra al gioco.

Il capo progettista del gioco Javier Untoria Zuñiga ci dà un primo assaggio dell'alto livello di ambizione quando sceglie di giocare nei panni di un mago durante la nostra dimostrazione. Secondo Rosenkrantz, questa classe era un po' carente nell'originale Gothic, quindi Alkimia Interactive ha ampliato considerevolmente il libro degli incantesimi. Zuñiga sfoggia alcune abilità magiche molto tradizionali - un po' di ghiaccio che esplode e altri trucchi - prima di tirare fuori il grande coniglio, o meglio lupo, dal suo cappello.

Sembra spettacolare e adeguatamente raccapricciante quando usa un incantesimo per trasformare il nostro eroe senza nome in un lupo, ma ciò che è impressionante non è che puoi giocare nei panni del lupo, né che abbia attacchi unici. No, ciò che è veramente impressionante è che puoi trasformarti in TUTTI animali nel gioco, dagli uccelli ai pesci e tutto il resto. Le creature offrono una vasta gamma di possibilità diverse quando si tratta di combattere e navigare nel mondo di gioco. Puoi anche usare le trasformazioni per una sorta di furtività à la camuffses in Hitman.

"Per noi la relazione tra le creature, la società e le fazioni è molto importante. Ad esempio, i lupi pensano che io sia uno di loro e mi ignorano. Creature più piccole come gli spazzini potrebbero persino scappare da me, perché abbiamo un mondo sistemico", spiega Zuñiga.

Sebbene le trasformazioni da sole sembrino piuttosto estese, Zuñiga sottolinea che sono solo uno dei tanti strumenti a disposizione del giocatore. E se scegli di non allenarti nell'arte della magia, non sperimenterai affatto questa parte del gioco. In questo modo, Gothic Remake ricorda molto l'originale. Sei libero di fare quasi tutto, ma non nello stesso modo nascosto. Ad esempio, a seconda delle fazioni con cui lavori, otterrai missioni diverse e vivrai eventi unici, così come anche le tue relazioni con gli NPC saranno modellate dalle tue scelte.

Come nell'originale, ci sono molte fazioni diverse per cui fare missioni. Gothic Remake si svolge in una prigione protetta da una barriera magica. Qui, i detenuti svolgono lavori da schiavi per ottenere minerali per aiutare il re del paese nella sua guerra senza successo contro gli orchi. Tuttavia, dopo una rivolta dei prigionieri, il popolo del re perde il controllo dei detenuti, che si dividono in tre campi, ognuno con la propria leadership e filosofia generale.

Grazie a un menu di debug, Zuñiga ci accompagna in un rapido tour dei campi. Il Old Camp ha stretto una partnership con il re, mentre The New Camp sta cercando di trovare una via d'uscita dalla barriera e fuggire. Infine, The Swamp Camp è quasi come una comune hippie, dove i detenuti praticano il misticismo e coltivano piante con effetti euforici.

Visivamente, sembra piuttosto impressionante e ogni campo ha il suo stile. Sembrano anche molto vivaci, il che è dovuto al fatto che ogni NPC è unico e ha le proprie routine. Poiché Gothic Remake non contiene indicatori di missione, frecce luminose o minimappe, il nostro eroe senza nome deve chiedere a una guardia quando ha bisogno di trovare un personaggio. La guardia è d'aiuto, ma invece di dirgli la posizione esatta, gli dice quali sono le routine quotidiane e serali del personaggio. Come nell'originale, devi quindi conoscere il mondo di gioco - non come una mappa statica - ma come un mondo vivente. E sì, puoi ancora uccidere o derubare quasi tutti gli NPC. Ma ovviamente questo ha delle conseguenze.

"C'è anche un sistema criminale. Ma non si tratta di karma o reputazione, si tratta più che altro di persone che sanno che se hai qualcosa che appartiene ad altre persone, i trader non lo compreranno. Quindi hanno una memoria a lungo termine, ma non si tratta di karma o di un bar, è più diegetico", dice Zuñiga.

È proprio questo tipo di immersione che ha reso Gothic un classico di culto. E con il suo gameplay sistemico e il mondo limitato ma vivo, che le tue scelte e azioni aiutano attivamente a plasmare,Gothic Remake sembra catturare ciò che ha reso il gioco del 2001 così speciale.

Tuttavia, le numerose opportunità di sabotare le missioni, sia facendole inciampare o, ad esempio, "barando" attraverso le trasformazioni, devono essere una vera sfida da gestire per lo sviluppatore. Chiedo quindi a Zuñiga in che modo questa libertà abbia influito sul loro progetto di missione.

"Abbiamo sempre in mente tre modi per risolvere una missione: con la violenza, ingannando il personaggio o risolvendo la ricerca nel modo "corretto"", spiega. "Forse alcuni giocatori si fanno strada, forse trovano una via o un passaggio segreto, o forse lo completano seguendo determinati passaggi. Con le nostre quest, non si tratta di 'fare questo, in questo modo. Si tratta semplicemente di "fare questo" e dovrai capire tu stesso l'approccio migliore".

Se THQ Nordic volevano vendere una visione con la loro presentazione, ci sono riusciti. Con la sua attenzione all'immersione, l'assenza di interfaccia utente durante il gioco e il mondo vivo, Gothic Remake sembra portare avanti l'eredità di Piranha Bytes e offre un vero gioco di ruolo in cui hai l'opportunità di plasmare sia il tuo personaggio che il mondo che ti circonda. Ma, ma, ma, se il gameplay del gioco regge effettivamente è tutta un'altra questione.

Essendo tornato dalla Gamescom e avendo provato la demo per console lanciata di recente del gioco, non sono particolarmente impressionato dal sistema di combattimento del gioco. Sembra un po' rigido e goffo. Sono anche curioso di vedere se lo sviluppatore riuscirà a realizzare una storia emozionante. I dialoghi del gioco - da quel poco che vedo e sento - sembrano più vicini a The Elder Scrolls IV: Oblivion che a The Witcher 3: Wild Hunt, per citare un paio dei fari più importanti del genere.

A un anno dal lancio, Gothic Remake si trova in una posizione molto eccitante, dove posso vedere che diventerà un clamoroso fallimento o un successo travolgente. C'è la possibilità che crolli sotto il peso delle sue stesse ambizioni e che la struttura di gioco fondamentale non sia in grado di supportare i numerosi sistemi immersivi. Ma anche se si rivelasse un fallimento ambizioso, lo preferirei quasi a un successo stereotipato. Non vedo l'ora che il gioco venga giocato e tengo le dita incrociate affinché Alkimia Interactive realizzi le loro ambizioni quando Gothic Remake verrà rilasciato nel 2026 per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.