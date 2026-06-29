Grand Theft Auto VI non avrà un disco, né ora né nei mesi dopo il lancio

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Mentre i fan si affollavano al loro unico faro di speranza, suggerendo che Grand Theft Auto VI potessero essere pubblicati su disco in una vera edizione fisica, sembra che abbiano frainteso l'affermazione del supporto Rockstar secondo cui avrebbero potuto procurarsi una copia fisica nei mesi successivi al lancio.

La settimana scorsa, abbiamo scoperto che un'email inviata a un fan dal supporto Rockstar confermava che "potrai procurarti una copia cartacea nei mesi successivi." Questo ha portato tutti a tirare un sospiro di sollievo collettivo, rendendosi conto che forse avrebbero potuto persino acquistare Grand Theft Auto VI su un disco entro la fine dell'anno. Tuttavia, come conferma The Hollywood Reporter tramite una fonte a conoscenza dei piani di lancio di Rockstar, Grand Theft Auto VI non arriverà su un disco.

Questo significa nessuna vera pubblicazione fisica al lancio, né nei mesi successivi. L'uso delle parole "copia fisica" nell'email si riferisce invece alla versione fisica, ovvero il codice in una casella. Inoltre, la parte "mesi successivi" si riferisce ai mesi da ora fino al lancio, non ai mesi successivi al rilascio a novembre. È abbastanza facile capire come la formulazione possa essere fraintesa, ma per chi abbandona i preordini sperando di ottenere un'edizione cartacea, potresti dover aspettare più di quanto pensassi inizialmente.