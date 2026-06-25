Grand Theft Auto VI avrà un disco fisico entro la fine dell'anno

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Quando Rockstar ha ufficialmente rivelato ieri il prezzo e le edizioni di Grand Theft Auto VI , il famoso sviluppatore ha chiarito che il lotto di lancio non avrà alcun supporto fisico effettivamente collegato, il che significa che se acquisti una copia fisica, ci sarà solo un codice in una scatola. Questo naturalmente ha infastidito alcune persone, ma forse non rimarrà così per il prossimo futuro.

L'insider polacco Graczdari, che ha riferito che prima non ci sarebbero stati dischi fisici per il gioco tramite PPE.pl, ha ora dichiarato che alla fine ci saranno dischi fisici per GTA VI, ma che questi probabilmente arriveranno solo a dicembre in poi.

La ragione di questa decisione sembra riguardare il desiderio di Rockstar di evitare eventuali fughe di notizie, poiché fornendo un codice in una scatola, anche se un consumatore riceve la copia di Grand Theft Auto VI in anticipo, non funzionerà finché Rockstar non la renderà disponibile il 19 novembre. Questo sembra anche implicare che, una volta esaurite le prime copie fisiche del gioco, non ci saranno copie fisiche fino all'arrivo delle edizioni su disco a dicembre.

In ogni caso, Rockstar non ha ancora confermato nessuno dei due punti, ma ciò che lo sviluppatore ha condiviso ufficialmente sono una marea di immagini e screenshot di GTA VI, che potete vedere qui.