Grand Theft Auto VI sviluppatore Rockstar North torna alla normalità dopo i rapporti di esplosione

Ieri abbiamo riportato l'incidente shock avvenuto presso il Grand Theft Auto VI sviluppatore Rockstar North a Edimburgo, in Scozia. Ci sono state segnalazioni di un'esplosione avvenuta nello studio dello sviluppatore, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito durante l'incidente.

Ora abbiamo un nuovo aggiornamento tramite un portavoce di Rockstar che ha parlato con Gamesindustry.biz. Hanno confermato che lo studio è "nuovamente aperto e operativo" dopo l'arrivo dei vigili del fuoco lunedì mattina.

"Lunedì mattina presto, c'è stato un malfunzionamento in una delle caldaie di riscaldamento a Rockstar North," ha spiegato il portavoce. "Un grande ringraziamento a chi si è contattato con preoccupazione, così come alla polizia e ai vigili del fuoco che sono arrivati rapidamente sul posto per valutare la situazione - sappiate che tutti stanno bene e il nostro studio rimane aperto e operativo."

Per fortuna i danni sono stati molto limitati, e ancora una volta la cosa principale è che nessuno è rimasto ferito. Chiunque tema che lo studio debba chiudere le porte per un po' per gestire potenziali danni può anche stare tranquillo, dato che sembra che tutti siano tornati al lavoro abbastanza rapidamente.