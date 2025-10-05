Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
news
Grand Theft Auto VI

Grand Theft Auto VI YouTuber molesta gli sviluppatori al di fuori degli uffici di Rockstar

Sì, non farlo.

HQ

Grand Theft Auto VI potrebbe essere il gioco più atteso di tutti i tempi. Rockstar ha lavorato al gioco per anni e, anche se potrebbe essere frustrante sapere che abbiamo ancora mesi o forse un anno da aspettare, non importa quanto sia brutto, non andare nell'ufficio di uno sviluppatore e molestare i propri dipendenti.

Questo è esattamente ciò che ha fatto lo YouTuber backonboulevard. Si è recato fino al quartier generale di Rockstar North a Edimburgo per chiedere ai dipendenti quando uscirà un nuovo trailer e se il gioco raggiungerà la data di uscita del 26 maggio 2026.

Il video è stato ripubblicato online dal creatore di contenuti di GTA GameRoll e i commenti mostrano abbastanza chiaramente che nessuno è un fan delle azioni di backonboulevard. Anche se spesso rimarremo il più obiettivi possibile qui, vale la pena dire che nessuno sviluppatore merita di essere molestato, e questo non è il modo di cercare di ottenere notizie da un'azienda eppure questo "creatore" ha deciso di mettere fretta ai dipendenti dopo che avevano terminato la loro giornata lavorativa per clic e visualizzazioni. Sfortunatamente, hanno ricevuto un po' dell'attenzione che volevano, ma speriamo che questa sia l'ultima volta che sentiamo parlare di loro.

Grand Theft Auto VI

Testi correlati



Caricamento del prossimo contenuto