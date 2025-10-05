Grand Theft Auto VI YouTuber molesta gli sviluppatori al di fuori degli uffici di Rockstar

HQ

Grand Theft Auto VI potrebbe essere il gioco più atteso di tutti i tempi. Rockstar ha lavorato al gioco per anni e, anche se potrebbe essere frustrante sapere che abbiamo ancora mesi o forse un anno da aspettare, non importa quanto sia brutto, non andare nell'ufficio di uno sviluppatore e molestare i propri dipendenti.

Questo è esattamente ciò che ha fatto lo YouTuber backonboulevard. Si è recato fino al quartier generale di Rockstar North a Edimburgo per chiedere ai dipendenti quando uscirà un nuovo trailer e se il gioco raggiungerà la data di uscita del 26 maggio 2026.

Il video è stato ripubblicato online dal creatore di contenuti di GTA GameRoll e i commenti mostrano abbastanza chiaramente che nessuno è un fan delle azioni di backonboulevard. Anche se spesso rimarremo il più obiettivi possibile qui, vale la pena dire che nessuno sviluppatore merita di essere molestato, e questo non è il modo di cercare di ottenere notizie da un'azienda eppure questo "creatore" ha deciso di mettere fretta ai dipendenti dopo che avevano terminato la loro giornata lavorativa per clic e visualizzazioni. Sfortunatamente, hanno ricevuto un po' dell'attenzione che volevano, ma speriamo che questa sia l'ultima volta che sentiamo parlare di loro.