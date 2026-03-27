HBO Max è stato lanciato nel Regno Unito: cosa sapere e aspettarsi dal servizio

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Come va il tuo conto in banca? Come trovi la gamma infinita di servizi in abbonamento disponibili oggi? Spero che tu stia ancora resistendo, dato che ora un altro grande servizio è stato lanciato nel Regno Unito, ovvero HBO Max. I fan britannici conosceranno gran parte di ciò che questo servizio offre grazie al collegamento tra HBO e Sky/Now, che rimane in vigore poiché il nuovo servizio è accessibile anche tramite queste piattaforme esistenti. Il debutto però apre la strada a una serie di concerti che arrivano nel Regno Unito, sia per la prima volta sia nel modo più accessibile che siano mai stati.

Detto questo, abbiamo evidenziato alcune aggiunte che potresti voler dare un'occhiata ora che HBO Max è arrivato su suolo britannico.

The Pitt

Chi ama le serie drammatiche ospedaliere e mediche non vorrà perdersi questa serie, che segue lo staff del Trauma Medical Centre di Pittsburgh. Aspettatevi caos e turbolenza, mentre il personale medico qualificato lavora instancabilmente 24 ore su 24 per salvare vite in un pronto soccorso sottofinanziato.

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Rooster

Steve Carrell torna alla commedia televisiva in questa acclamata serie che segue un autore che viaggia in un campus universitario per affrontare il complicato rapporto che ha con sua figlia. Considerato arguto e ben scritto, è perfetto per chi cerca una serie comica più raffinata.

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Harley Quinn

Gran parte di ciò che DC ha pubblicato negli ultimi anni è stato ampiamente e facilmente accessibile nel Regno Unito, ma la serie animata di Harley Quinn è una delle poche eccezioni. Per fortuna, ora tutte e cinque le stagioni della serie inventate fino a quel momento sono accessibili, il che significa che puoi recuperare le buffonate di Harley e Poison Ivy.

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Aquilone

Una serie spin-off basata sulla serie di Harley Quinn sopra citata. Nessuna di queste serie fa parte del più ampio Universo DC che sta nascendo progressivamente, ma se ti piace questo mondo e i personaggi eccentrici che offre, dovresti comunque dare un'occhiata a questa serie assurda.

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Il ritorno

Lisa Kudrow è tornata in uno dei suoi ruoli televisivi più popolari assumendo il ruolo dell'attrice di serie B Valerie nella serie comica The Comeback. Questa non è una serie nuova, dato che tendiamo ad avere una stagione di questa serie ogni decennio circa, con la prima nel 2005, la seconda stagione nel 2014 e ora la terza stagione quest'anno. Quindi, se ti piace il tipo di umorismo stravagante dei Friends Legends, non perderti questo.

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DTF St. Louis

Jason Bateman, Linda Cardellini e David Harbour. Con tre nomi importanti come questi legati a una serie TV, probabilmente non serve dire molto altro per convincerti a dare un'occhiata al progetto. Ma se lo fai, questa serie è descritta come una commedia nera che esplora un triangolo amoroso tra adulti che affrontano crisi di mezza età e come uno di loro finisca presto per morire...

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Oltre a queste serie che potrebbero meritare la tua attenzione, va anche ricordato che HBO Max è ora l'unica location per la copertura di TNT Sports, con queste che includono quanto segue:



Premier League (calcio)



FA Cup - Calcio maschile e femminile



Champions League (calcio)



Europa League (calcio)



Conference League (football)



Serie A (calcio)



UFC



LIV Golf



Gallagher Premiership (Rugby)



MotoGP



Ciclismo



Campionato del Mondo FIM Superbike



Snooker



Cricket



Sport Invernali



Allo stesso modo, HBO Max è il punto di riferimento per le prime streaming delle offerte cinematografiche Warner Bros., il che significa che puoi guardare film recenti come Sinners, Superman, One Battle After Another, A Minecraft Movie e altri. Molti includono persino versioni ASL, che in precedenza non erano disponibili su Sky o Now.

Inoltre, HBO Max sarà l'unica casa della prossima serie TV di Harry Potter, che uscirà a dicembre e che intende adattare La Pietra Filosofale per questa prima stagione. Lo stesso vale anche per i prossimi progetti televisivi dell'Universo DC, come Lanterns quando debutterà più avanti quest'anno.

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Tenendo tutto questo a mente, prenderai un abbonamento HBO Max?