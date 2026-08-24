Helldivers II ha raggiunto quasi 23 milioni di giocatori

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I costi di Sony per le sue iniziative di live-service hanno raggiunto da tempo cifre astronomiche, con innumerevoli cancellazioni di giochi appena arrivati al lancio, giochi che non erano nemmeno annunciati e persino quelli che i fan attendevano con ansia da molto tempo ma purtroppo sono stati cancellati.

In quest'ultima categoria troviamo The Last of Us Multiplayer, così come il progetto recentemente riavviato, Horizon Hunters Gathering. Ma non tutto è andato storto, e tra tutte le pile fumanti di progetti live-service falliti, troviamo Helldivers II. Sony ha ora riportato tramite un comunicato stampa ( tramite GamerUP) che il gioco ha raggiunto 22,9 milioni di giocatori, e questo anche prima che venisse aggiunto recentemente su PlayStation Plus.

È probabile che il numero di copie vendute non sia molto diverso da quella cifra, dato che il gioco non è mai stato incluso in alcun servizio in abbonamento. Ora che fa parte di PlayStation Plus, c'è una forte probabilità che quel numero venga rivisto molto presto al rialzo.