Helldivers II supera i 18 milioni di vendite secondo un nuovo rapporto

Le cose continuano ad andare brillantemente per Helldivers II e lo sviluppatore Arrowhead, poiché il lancio del gioco su Xbox gli ha dato un nuovo vento nelle vele e ha spinto le vendite ancora più in alto. Quando è stato lanciato per la prima volta su PC e PlayStation, sono state vendute oltre un milione di copie in soli tre giorni. A maggio, Sony ha confermato che le vendite avevano superato i 12 milioni di unità, anche se la società non ha mai rivelato come questi numeri siano stati divisi tra le piattaforme.

Grazie ad Alinea Analytics, ora abbiamo una stima, ed è a dir poco impressionante se accurata. Secondo il loro rapporto, Helldivers II ha venduto più di 12 milioni di copie solo su Steam, mentre PlayStation 5 ne rappresenta circa cinque milioni. Inoltre, la recente versione di Xbox ha già portato circa 600.000 vendite in pochi giorni. Ciò porta il conteggio totale a circa 18 milioni di copie, un enorme balzo in avanti rispetto all'ultimo aggiornamento ufficiale di Sony.

Se queste cifre sono vere, evidenziano quanto sia diventato significativo il mercato dei PC per Sony. Rafforza anche le teorie che circolano da tempo secondo cui i futuri titoli PlayStation potrebbero vedere lanci simultanei su PC.

