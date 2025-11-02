Heroes of Might & Magic: Olden Era Anteprima della demo: La serie di strategia è tornata in grande stile?

HQ

Se ci sono uno o due giochi che hanno sempre funzionato indipendentemente dal tempo, sono Heroes of Might and Magic II e HoMM III. Entrambi questi titoli hanno permeato la mia infanzia e anche il quarto mi ha intrattenuto per un po'. Dopo che Ubisoft ha acquistato il marchio e ha prodotto il quinto, il sesto e il settimo, la serie è stata estremamente irregolare. Dopo che Seven non ha venduto molto bene, il futuro della serie era incerto. Pertanto, è stata una notizia gratificante quando Heroes of Might and Magic: Olden Era è stato annunciato e un'anteprima è stata resa disponibile a noi di Gamereactor. Ancora più piacevole è che si tratta di un riavvio della serie. Si svolge anche nello stesso mondo dei primi quattro titoli, ma in un nuovo continente.

La prima cosa da notare sul titolo è che si tratta più di una raccolta "best of" che di un gioco completamente nuovo, con molte nuove meccaniche di gioco. In termini di design, è simile ai giochi più vecchi, con una tavolozza di colori e un design che ricorda il quinto. In questo mix, ci sono molti edifici e altre cose da esplorare sulla mappa della campagna dai giochi originali e piùHeroes of Might and Magic recenti. Tuttavia, non ci sono eroi combattenti come abbiamo visto nel quarto gioco. Un esempio di momento nostalgico è stato vedere il Dragon Utopia costruire esattamente come appariva nel terzo gioco, ma in un nuovo titolo. Se si viaggiava verso quell'edificio con un eroe, si combatteva contro i draghi e se si vinceva, si ottenevano oro e manufatti. Sono assolutamente convinto che il Olden Era abbia i suoi punti di forza e di debolezza, a seconda del tuo legame personale con la serie.

Il mondo è bello da vedere e quasi tutti gli oggetti sono facili da vedere e distinguere sulla pista. È ancora divertente conquistare le miniere e vedere la loro bandierina o il loro colore in cima all'edificio.

Le battaglie sul terreno e negli assedi sono identiche alla terza. Tuttavia, Olden Era manca di modificatori unici a seconda del tipo di terreno su cui si combatte.

In Olden Era, puoi scegliere tra sei diverse fazioni. Hai Temple, Necropolis, Sylvan, Dungeon, Hive e Schism. Le prime quattro fazioni sono classiche, sono i tuoi umani, i non morti, gli elfi dei boschi e gli elfi oscuri. Sono simili alle loro controparti nelle precedenti iterazioni della serie. Al contrario, il Hive è in qualche modo unico, essendo un mix di una fazione aggressiva di insetti e il classico Inferno. Unfrozen ha più o meno demoni misti (Inferno in tre) e insetti in un'unica fazione. Schism è la fazione che sembra completamente nuova e più misteriosa delle altre. È basato su Lovecraft e ispirato a cose come Cthulhu. La loro ambientazione preferita è il ghiaccio e la neve, non diversamente dal Tower del terzo gioco, che rappresentava la magia e i maghi.

Quando scegli un percorso e le regole del gioco, hai la possibilità di scegliere un eroe e la fazione associata con cui iniziare il gioco. Quindi sei libero di raccogliere risorse, artefatti e prendere il controllo delle miniere. Costruirai anche il tuo castello con edifici in modo da poter reclutare forze sempre più potenti con cui fare la guerra in un approccio tattico a turni. Piccole cose come la possibilità di battaglie automatiche, miglioramenti della qualità della vita e un po' di semplificazione sono aggiunte gradite. Il gioco non è più facile del terzo capitolo, però, solo più risparmio di tempo. È più veloce fare tutto e poi saltare il turno.

Mi manca un po' più di design sullo sfondo dei menu, ma sono facilmente navigabili.

Il libro degli incantesimi e gli alberi magici nei menu sono piacevoli da guardare.

La mappa della campagna è piena di tesori, luoghi da visitare e mostri da combattere, ma è anche governata da un approccio a turni. Le risorse sono il legno classico, la pietra, l'oro, gli smeraldi, i cristalli e il mercurio. L'unica risorsa mancante è lo zolfo, che viene sostituito da una risorsa più rara e difficile da ottenere. Questa risorsa si chiama Alchemical Dust e può essere utilizzata per potenziare artefatti, alcuni edifici e migliorare gli incantesimi. È con queste nuove risorse e il sistema di squadra che l'equilibrio a volte va fuori controllo. Può diventare rapidamente completamente travolgente, ma d'altra parte questo è qualcosa che mi è piaciuto nel terzo gioco. La possibilità di prendere un paio di libri e trasformare il tuo eroe nel cavaliere dell'apocalisse, mentre inizi a teletrasportare il tuo personaggio sulla mappa e a lanciare piogge di meteoriti contro i nemici. Mi piaceva il fatto che potesse diventare così terribilmente sbilanciato. Questo perché non ho mai giocato in modo competitivo e ho apprezzato la gioia del set-up.

La difficoltà è facile da impostare ma non giusta. Livelli di difficoltà più elevati aumentano la quantità di risorse e altre cose con cui gli avversari iniziano. Limita anche ciò a cui hai accesso all'inizio. Le battaglie non sono né difficili né troppo facili per gli standard della serie. Il nemico può infliggerti pesanti perdite se non ci pensi. Tuttavia, trovo che non ci sia la stessa qualità, flusso e peso nelle animazioni rispetto alla settima. È qualcosa che non sembra del tutto perfetto. È particolarmente evidente quando muovi le creature volanti, poiché saltano, accelerano e rallentano a scatti. Tuttavia, usare la magia e le abilità dei tuoi eroi è facile come una torta. Il libro degli incantesimi è facile da leggere e da ordinare se hai molti incantesimi. Penso che le animazioni siano migliori sulla mappa della campagna, sono più fluide, più carine e hanno un aspetto migliore.

I castelli nella versione di anteprima sono belli da vedere all'interno.

Mi sono piaciuti di più gli umani e i non morti dei quattro che ho provato. Tuttavia, rivoglio i draghi scheletrici, questa volta sono sostituiti dai vampiri. I ragni se ne sono andati, cosa di cui vi ringrazio. Non mi piaceva quell'interpretazione della fazione in prima e prima media.

La funzionalità è per lo più quella che ti aspetteresti, aggiorni il tuo personaggio con punti esperienza che ti permettono di scegliere una nuova abilità. Gli artefatti aumentano la tua capacità, forza o altri aspetti del tuo personaggio. Puoi creare leggi e sviluppare incantesimi in un menu separato. I sistemi per questo funzionano bene. Le leggi sono aumenti percentuali delle cose, il che secondo me è un po' noioso. Anche se ovviamente utile, speravo in una certa capacità di reclutare nuovi mostri esotici, incantesimi segreti e possibilmente artefatti per la tua fazione. Invece, è più oro e forza extra per certi mostri. Non c'è niente che ti sorprenderà. Tuttavia, la grafica potrebbe. Il gioco sembra animato e funziona abbastanza bene. Continuo a pensare che Heroes of Might and Magic III sia stato il meglio progettato. Tuttavia, Unfrozen è da lodare per la coerenza dell'aspetto, della grafica e dell'interfaccia utente che sembra appartenere insieme.

L'interfaccia utente è relativamente pulita e fornisce informazioni aggiornate abbastanza rapidamente. È facile vedere quante risorse hai e di cosa hai bisogno per i rispettivi edifici nel tuo castello. Nonostante ciò, mi sembra che le scelte cromatiche e il design ricordino un po' i giochi per dispositivi mobili. Mi sarebbe piaciuto vedere altre due fazioni poiché mi manca una variante di Stronghold e Tower dal terzo gioco. Allo stesso tempo, penso che le fazioni attuali siano robuste, abbiano molti eroi tra cui scegliere e squadre uniche con abilità uniche sui campi di battaglia. Hanno anche due aggiornamenti per ogni tipo di squadra, proprio come nell'espansione a cinque uomini Tribes of the East. Permette una scelta in più ed è qualcosa che apprezzo. È difficile descrivere questo titolo come qualcosa di diverso da una lettera d'amore alla serie.

Il menu principale è brillante con ottima musica e ricorda l'equivalente di quinta elementare.

Mi piace scoprire di più sul livello in questo titolo. I bordi delle zone grigie vengono bruciati dal fuoco. La gioia della scoperta è intatta anche nell'era antica.

Tecnicamente funziona alla grande con pochi bug e uno stile di design pulito per il mondo e il suo contenuto. La grafica probabilmente ne trarrà vantaggio a lungo termine, poiché uno stile più animato non perde il suo lustro così rapidamente come il realismo. La musica è adorabile come al solito e mi piace molto il tema del menu principale. La scena con un drago che attacca un castello mi ricorda molto il quinto capitolo. Non è una sorpresa che la musica sia così buona, dato che hanno usato Paul Anthony Romero. È noto per aver creato la musica per i titoli più vecchi. Nel progetto è coinvolto anche Chris Velasco, che ha fatto musica per Starcraft II, God of War, Mass Effect, ecc.

Tuttavia, questa è un'anteprima e non ci vengono fornite molte informazioni su come sarà la campagna. Piuttosto, abbiamo accesso solo a quattro delle fazioni, missioni di addestramento e un paio di livelli con alcune opzioni di personalizzazione. Tuttavia, le fazioni sono diverse tra loro, e penso che questo potrebbe diventare un punto di forza quando il titolo verrà lanciato completamente. Mi piace anche l'aspetto vivace delle città, con gli abitanti del villaggio e gli altri che si muovono lungo le strade, anche se le viste nei castelli non sono in 3D completamente ruotabili come nel quinto. Tutto, dagli effetti sonori, alla musica, agli edifici e al design del gioco, ricorda i titoli più vecchi. Questa è una lettera d'amore al secondo, terzo e quinto della serie, quindi spero che il prodotto finale sia buono come suggerisce l'anteprima.