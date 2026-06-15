Hot Wheels: Infinite Rush Anteprima: Milestone offre un open-world più simile a un mondo arcade Forza Horizon

Più e più volte, lo sviluppatore Milestone ha dimostrato la sua versatilità nella categoria delle corse. Che si tratti di giochi di simulazione di corse motociclistiche o di alternative arcade con un'estetica anime, lo studio italiano è diventato uno dei principali attori nel mondo delle corse. Sulla sequenza di molte esplorazioni passate nel mondo di Hot Wheels, Milestone e il marchio delle corse in miniatura collaborano nuovamente, questa volta per un'opzione più ambiziosa che unisce avventure open-world e gare lineari intense, un progetto noto semplicemente come Hot Wheels: Infinite Rush.

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Anche se non dovrai aspettare molto prima di poterti immergere in Infinite Rush di tua spontanea volontà, dato che il gioco uscirà su PC, PS5, Xbox Series X/S e Switch 2 il 24 settembre, ho avuto il lusso di poter assaggiare il gioco più ampio in una sessione di anteprima ambientata specificamente nell'area di Wheelwood, una delle quattro aree aperte offerte nel gioco completo, con questa coniato dal gigantesco scimmia simile a King Kong che cavalca un grattacielo al centro della mappa.

La sessione di anteprima mi ha permesso di esplorare questo mondo più ampio per vivere tutto ciò che aveva da offrire. Quello che puoi aspettarti è una mappa in stile Forza Horizon, un mondo dove puoi esplorare liberamente dove vuoi, evitare il traffico lungo il percorso, raccogliere collezionabili, completare Stunt e altre attività secondarie, e anche attivare razze di vario tipo. Non è una copia diretta della formula di Forza Horizon, ma si vede che si tratta ispirazione dal concetto di Playground, un po' simile a ciò che Visual Concepts ha fatto con Lego 2K Drive poco dopo il lancio del DLC Lego Speed Champions in Forza Horizon 4, che sembrava aver messo alla prova il terreno. Ora abbiamo un altro esempio di questo, dato che è arrivata solo con Forza Horizon 5 l'espansione Hot Wheels.

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Comunque, scegli un'auto tra diversi tipi. Ci sono le versatili versatili, i Titan fuoristrada e più grandi, i veloci Speedster e anche gli agili Drifters, e puoi scegliere un'auto per ciascuna di queste categorie e poi cambiare tra queste mentre sei nel mondo aperto. Se vuoi cambiare le auto selezionate in ogni categoria, puoi farlo, ma comporterà una visita al garage tramite un menu. Con le auto scelte, vieni catapultato in quella che si può descrivere come una città invasa da giocattoli per bambini. Vediamo una tipica varietà di edifici urbani e rurali, normali e punti di interesse chiave, e poi questi sono arricchiti da cingoli arancioni brillanti di Hot Wheels che si estendono nel cielo, enormi statue di dinosauri in cui correre e pozze di sabbia che sfrecciano ovunque, e tutto è cucito insieme in un insieme piuttosto coeso e divertente che rende il girare a tutta velocità sulla mappa un vero piacere.

Milestone voleva chiaramente creare una versione più arcade - e forse anche adatta ai bambini - della formula di Horizon, perché viaggiando trovi centinaia di Gears e circa 10 collezionabili Hot Wheels Billboard da raccogliere per zona, che sono di fatto l'equivalente dei Bonus Board. A questo si aggiungono compiti secondari per il fotografo in cui usi una modalità foto per scattare foto dei punti chiave di punta, sfide di drift e velocità, compiti di consegna in cui l'obiettivo è andare dal punto A al B il più velocemente e pulito possibile, persino auto rivali che sfrecciano e che puoi sfidare per divertimento maggiore. Ancora una volta, è un parco giochi che Milestone offre qui e, pur mancando di precisione e profondità di un gioco Horizon, funziona abbastanza bene da coinvolgere.

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Per quanto riguarda le gare, aspettatevi di dover affrontare l'IA che potrebbe trarre vantaggio da essere più veloci su un numero piuttosto limitato di piste/circuiti ripetuti più e più volte, tranne che usando modalità di gioco leggermente diverse. In teoria, Elimination funziona in modo diverso rispetto a una semplice Quick Race, ma se sei di gran lunga avanti rispetto alla concorrenza, non c'è un vero cambiamento, cioè ti ritrovi semplicemente a fare giri di qualifica su un circuito che hai già percorso circa quattro volte di fila in modalità di gioco diverse. Potrebbe beneficiare di un po' di versatilità e varietà, dato che al momento sembra che siano le auto stesse a trovare i cambiamenti più grandi.

E il merito è Milestone per aver offerto un garage davvero ampio in Hot Wheels: Infinite Rush. Non stiamo parlando di auto vere, ma delle loro controparti Hot Wheels, cioè piccole macchine simili a plastica senza targhe e con forme e dettagli bizzarri che spuntano ovunque. Ci sono vere auto convertite in Hot Wheel, che si tratti di una Nissan GT-R o di una Koenigsegg Jesko, ma anche delle creazioni stravaganti per cui il marchio è famoso, tra cui la T-Rex troyer e la Sharkuiser. Si guidano come un sogno, dato che, ancora una volta, l'obiettivo qui non è offrire una simile simulazione di corse, ma puntare a una guida arcade semplice e facile, cioè le auto che si attaccano alla strada come colla e passano da 0 a 230 km/h in circa un secondo quando si fa il boost. È follia ma anche divertente.

Sarà interessante vedere come Milestone cambierà le cose nelle altre tre isole disponibili, ma così com'è, come i giochi Hot Wheels Unleashed, sembra davvero che il team di sviluppo abbia raggiunto ciò che si è prefissato, offrendo corse arcade leggere e lineari, dove l'obiettivo è prima di tutto divertirsi un po'. È una formula che funziona ed è facile da apprezzare, e non ho motivo di oppormi dopo aver provato con Hot Wheels: Infinite Rush.