Sono un utente quotidiano di auricolari per giocare, riunioni e ascoltare musica, ma con così tanta tecnologia interessante tra cui scegliere, non sono mai stato disposto a pagare un prezzo premium per loro. La maggior parte delle volte, passo da un auricolare all'altro più adatto a quello che sto facendo: ho degli auricolari USB-C cablati per fare riunioni, alcuni più vecchi OnePlus Buds Pro per ascoltare musica, e per molti anni ho usato un paio di Huawei Freebuds 4i per viaggiare, permettendomi di filtrare il rumore con la sua cancellazione del rumore. Sono stato quindi felice di provare il Huawei Freebuds 7i, per vedere come si sono evoluti gli auricolari entry-level di Huawei.

A prima vista, il Huawei Freebuds 7i sembra molto simile alla maggior parte dei dispositivi concorrenti. Gli auricolari sono alloggiati in una custodia circolare nei colori completamente nero, bianco o rosa. Ho ricevuto il colore bianco per questa recensione e mi piace l'aspetto della plastica lucida. Il design è ben bilanciato, con gli auricolari che si inseriscono perfettamente nella custodia. L'intero prodotto è dello stesso colore all'esterno, con solo elementi argentati minimi, come il logo Huawei sulla custodia e alcuni sensori sugli auricolari stessi. Dal punto di vista del design, l'aspetto di Freebuds 7i è alla pari con altri auricolari più costosi di Samsung e Apple, ad esempio.

Con un peso totale inferiore a 50 grammi, questi sono alcuni degli auricolari più leggeri che abbia mai tenuto in mano. L'apertura e la chiusura della custodia sono facili, poiché la custodia circolare offre una superficie e una presa sufficienti per tenerla con una mano, mentre si inseriscono gli auricolari nell'orecchio uno per uno. L'estremità dello stick di ciascun auricolare è abbastanza lunga da poter essere tenuta comodamente e c'è un buon bilanciamento del peso che impedisce che cada dalle dita troppo facilmente. Gli auricolari stessi hanno una resistenza alla polvere e all'acqua abbastanza standard a IP54, il che significa che puoi usarli anche all'aperto in una giornata piovosa.

Nella mia esperienza, i Freebuds 7i sono molto comodi da indossare, anche per diverse ore di seguito. Sono incluse quattro diverse dimensioni di punte in silicone, che aiutano a trovare la giusta vestibilità. Il Freebuds 7i mi sta perfettamente, senza quasi nessuna possibilità che cadano, anche quando salto su e giù. Questo in parte ha a che fare con il materiale siliconico, credo. Mi è capitato di ordinare alcuni auricolari Bluetooth economici da QCY da utilizzare per le chiamate online e ho avuto l'esperienza esattamente opposta con questi, poiché mi danno continuamente la sensazione che stiano per cadere, il che mi ha ricordato l'importanza di una buona vestibilità.

Annuncio pubblicitario:

Venendo a uno degli aspetti più importanti, la qualità audio sul Freebuds 7i è molto completa. Concentrandomi prima sulla musica, trovo che il Freebuds 7i fornisca un audio chiaro in tutto lo spettro. Li ho confrontati con altri auricolari e, nonostante altri offrano bassi chiaramente più potenti, apprezzo davvero la chiarezza nel Freebuds. Quando si ascoltano alcune canzoni metal, ad esempio, c'è un buon equilibrio tra i suoni profondi dei riff di chitarra, le voci e cose come i piatti nella batteria. In alcuni auricolari più economici con cui l'ho confrontato, i suoni erano molto più congiunti. Ho anche usato gli auricolari per giocare sul mio laptop e i suoni di ripresa sono bilanciati in modo simile, con chiarezza nei toni più alti e bassi sufficienti per ottenere una sensazione di pesantezza dal suono.

Sfortunatamente, con l'impostazione predefinita dell'equalizzatore, l'audio sembra essere un po' in ritardo rispetto al suo potenziale. La qualità audio è molto più piatta rispetto a quando si utilizza uno qualsiasi dei preset dell'equalizzatore nell'app AI Life. Consiglio quindi vivamente di utilizzare l'app, in quanto offre la personalizzazione necessaria per aumentare il suono in diverse direzioni, con la possibilità di anche equalizzatori personalizzati. Ottenere l'app AI Life richiede un certo sforzo per ottenerla tramite AppGallery di Huawei, ma si tratta di un investimento di tempo una tantum di appena un paio di minuti.

Una novità sul Freebuds 7i è la nuova versione di Huawei della cancellazione attiva del rumore, chiamata Intelligent Dynamic Active Noise Cancellation 4.0. Ho provato la cancellazione del rumore in molte occasioni diverse ed è in grado di filtrare molto rumore, anche se non tutto. Nella mia esperienza, è ottimo per filtrare i rumori bassi, ma alcuni dei suoni più alti passeranno comunque. Ad esempio, i Freebuds 7i sono fantastici da indossare durante un volo, in quanto filtrano quasi tutto il ronzio forte ma basso che si ottiene in un aereo. È un'ottima esperienza guardare una serie sul telefono utilizzando il Freebuds 7i, poiché puoi lasciare il volume relativamente basso per sentire tutto e sentirti completamente isolato dal rumore intorno a te.

Annuncio pubblicitario:

Quando si ascolta la musica a casa, solo i toni più alti riescono a penetrare la cancellazione del rumore, come le note più alte della voce di qualcuno o i tasti che cadono su un tavolo. Lo stesso vale quando indossi gli auricolari all'aperto: sentirai suoni acuti come il passaggio di un tram in sottofondo alla tua musica, o la voce di qualcuno che ti chiama. Nel complesso, però, anche se non cancella completamente tutto il rumore di fondo, la cancellazione del rumore è ottima. Ho anche provato a usare gli auricolari per le riunioni e penso che ci sia anche un po' di cancellazione del rumore nei microfoni. La qualità delle chiamate è chiara, anche se niente di speciale, con alcuni rumori di fondo come voci più forti che vengono captate durante una chiamata.

Altri aspetti che mi piacciono degli auricolari sono l'ottima durata della batteria e le modifiche che puoi apportare tramite l'app AI Life. Secondo Huawei, i Freebuds 7i hanno tra le 5 e le 8 ore di durata della batteria negli auricolari stessi e tra le 20 e le 35 ore con la custodia per la ricarica intermedia. Nella mia esperienza, è più o meno così, dato che ho caricato gli auricolari solo un paio di volte, anche se li indosso ore e ore quasi quotidianamente. L'app AI Life aggiunge alcune funzionalità interessanti che altrimenti non sarebbero disponibili. Ci sono i preset dell'equalizzatore che aggiungono una notevole differenza all'audio e c'è anche un'impostazione per la simulazione audio spaziale. Ciò ti consente di simulare il suono proveniente dalla parte anteriore o da tutto ciò che ti circonda, permettendoti di distogliere lo sguardo da un laptop e sentire l'audio principalmente in un orecchio, ad esempio. La qualità audio sembra risentirne un po', in quanto rimuove parte della profondità dell'audio. Non capisco completamente i casi d'uso della vita reale, e quindi non l'ho davvero usato al di fuori di provarlo un paio di volte.

Infine, i gesti sul Huawei Freebuds 7i sono molto pratici e affidabili da usare. I gesti possono essere modificati tramite l'app AI Life, ma per impostazione predefinita sono disponibili diversi controlli. Scorrendo l'auricolare sinistro verso l'alto o verso il basso si controlla il volume in modo coerente, mentre tenendo premuto uno degli auricolari si passa dalla cancellazione del rumore, alla modalità di consapevolezza o alla modalità ANC off. Queste non sono caratteristiche uniche, ovviamente, ma mi piace che sia prevedibile che funzionerà. Per impostazione predefinita, i gesti funzionano sia su uno smartphone che su un laptop.

In conclusione, penso che il Huawei Freebuds 7i offra un buon rapporto qualità-prezzo a circa 99 euro. La cancellazione del rumore è ottima per i viaggi, in quanto annulla la maggior parte del rumore intorno a te, anche se non tutto. La qualità audio è ben bilanciata, con la stessa chiarezza su tutto lo spettro durante l'ascolto della musica, anche se mi aspettavo un po' più di potenza nei bassi e in altri toni bassi. L'installazione dell'app AI Life è un must per tirare fuori il meglio dall'audio. Al di là della qualità audio, i gesti sono probabilmente buoni come nel Huawei Freebuds 7i, con controlli touch molto reattivi per cose come alzare e abbassare il volume o attivare o disattivare la cancellazione del rumore. D'altra parte, la nuova funzione audio spaziale è carina in teoria, ma non riesce a impressionare in quanto riduce la chiarezza dell'audio. La durata della batteria è sufficiente per un paio di giorni e, con una vestibilità ottima e comoda per me personalmente, penso che nel complesso questi siano ancora un ottimo paio di auricolari.