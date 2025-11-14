Huawei sta innovando nel suo mercato interno della Cina sul fronte degli smartphone, e sebbene purtroppo non abbiano alcuna prospettiva di essere venduti qui con i servizi Google, si sono invece buttati nel mercato degli smartwatch e hanno più volte dimostrato di essere un produttore affascinante che pensa fuori dagli schemi e può fornire un hardware davvero eccellente, Anche.

Tuttavia, il Huawei Watch D2 è tagliato da un tessuto leggermente diverso rispetto agli altri smartwatch piuttosto solidi che abbiamo esaminato di recente. Per molti versi, questo è un tracker molto più serio, progettato principalmente per consentirti di monitorare la tua salute, o solo alcuni aspetti di essa, in modo più meticoloso.

Innanzitutto, vorrei affrontare l'elefante nella stanza, perché è, ovviamente, piuttosto spiacevole che il D2 appaia in questo modo. Huawei prenderebbe sicuramente le distanze dal chiamarlo un clone Apple Watch, quindi mi asterrò dal farlo, ma questa forma quadrata, la corona digitale nell'angolo in alto a destra. Huawei avrebbe potuto scegliere un fattore di forma diverso, un rapporto dello schermo diverso, ma invece il D2 sembra un gadget molto meno serio di quanto non sia in realtà, ed è un peccato. Non vado pazzo per il look, sia detto così, anche se sono impressionanti sia il cinturino con "airbag" incorporato per garantire la migliore misurazione della pressione sanguigna possibile che la scintillante cassa dell'orologio.

Detto questo, il D2 è probabilmente lo smartwatch più pragmatico di Huawei fino ad oggi, progettato quasi esclusivamente per fornire all'utente un set di funzionalità specifico e per fornirle nel modo più affidabile possibile. C'è una misurazione ambulatoriale della pressione sanguigna 24 ore su 24, un ECG integrato, un misuratore di SpO2, una miriade di modalità di allenamento e revisioni dettagliate, ad esempio, dei modelli di sonno, che monitorano dall'inizio alla fine e cercano respirazione anormale o irregolare o simili. È davvero approfondito e molto più accomodante di qualsiasi altra "ripartizione" dei dati sulla salute che ho visto da altri smartwatch. Fa davvero sembrare la suite di Fitbit o Apple progettata per i bambini o solo per un uso spensierato.

Non soffro di apnea notturna, né ho bisogno di tenere d'occhio la mia pressione sanguigna (in realtà ho sviluppato ipocondria nell'ultimo anno o giù di lì), quindi è un po' difficile per me, ma posso dire che il Huawei Watch D2 è approvato e autorizzato dall'UE Medical Device Regulation, e che il modo in cui viene selezionato l'allenamento, presentato, e catalogato è tra le suite più avanzate che ho visto fino ad oggi.

Non commettere errori, il D2 è l'unico smartwatch che offre l'ABPM, ovvero la misurazione costante, coerente e approfondita della pressione sanguigna che lo rende un pezzo molto più serio di attrezzatura sanitaria. Allo stesso tempo, questo rende difficile valutare se 350 euro siano del tutto irragionevoli, poiché c'è così poco con cui confrontarli. Tuttavia, posso dire che, anche se credo davvero che Huawei avrebbe dovuto scegliere un profilo di design diverso, la tecnologia e le funzionalità dietro di esso sono così impressionanti che sono più disposto a trascurare una serie di problemi minori.

Eppure, allo stesso tempo, devo sottolineare che per quanto il D2 sia brillante per la corsa e il monitoraggio della salute, è anche uno smartwatch peggiore degli altri orologi di Huawei, inclusi GT 6 Pro e Ultimate 2. Nessuno di questi ha ABPM, ma il D2 non ti consente di effettuare pagamenti contactless o ascoltare Spotify. Mancano una serie di funzioni tradizionali per gli smartwatch, ed è più difficile perdonarle, anche se l'attenzione è rivolta altrove e soprattutto perché Huawei offre già queste funzionalità sugli altri smartwatch. A questo si aggiungono le limitazioni naturali, come ad esempio notifiche meno dettagliate di WearOS e librerie di app inadeguate.

Detto questo, il D2 è una scelta ovvia se stai cercando un semi-smartwatch che sia molto, molto più serio nel fornirti dati sanitari avanzati, approfonditi e accurati.