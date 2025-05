Huawei Watch Fit 4 Pro

Con il Watch Fit 4 Pro, Huawei aggiunge per la prima volta una versione pro alla riga Watch Fit. Ho usato Watch Fit 3 come indossabile quotidiano nell'ultimo anno, quindi ero ansioso di vedere quali miglioramenti avrebbe portato il prossimo dispositivo in linea e, in particolare, quali funzionalità aggiuntive sarebbero arrivate con il moniker pro. A quanto pare, il Watch Fit 4 Pro migliora leggermente ma significativamente ciò che funzionava bene sul suo predecessore, aggiungendo alcune funzionalità Pro per un pubblico specifico, in particolare il nuovo Golf Mode.

Il motivo per cui ho usato il precedente Watch Fit 3 come indossabile quotidiano, nonostante possieda altri (e più fantasiosi) orologi intelligenti, è che mi ha offerto un'ottima combinazione di comfort, funzioni intelligenti e durata della batteria che durerebbe facilmente una settimana o più. I miei casi d'uso nell'ultimo anno sono stati principalmente rispondere alle telefonate attraverso il dispositivo durante la guida, monitorare il mio sonno, accedere istantaneamente ai messaggi e, infine, semplicemente guardare l'ora. Nella mia esperienza, il Watch Fit 4 Pro continua a fare tutto questo così come il Watch Fit 3, ma sta anche aggiungendo alcuni aggiornamenti e nuove funzionalità.

Se non hai mai utilizzato alcun prodotto Huawei prima, far funzionare Watch Fit 4 Pro richiede l'esecuzione di alcuni passaggi aggiuntivi, poiché non puoi utilizzare l'orologio senza prima installare Huawei Health App. È facile come scansionare un codice QR trovato nella confezione, creare un account Huawei e collegare il dispositivo indossabile all'app. Health App di Huawei è abbastanza intuitivo e ti mostra una panoramica dei tuoi record di salute e di esercizio. Anche la modifica dello schermo dell'orologio viene eseguita qui, con un gran numero di alternative gratuite e a pagamento disponibili per personalizzare l'orologio in base al tuo stile. Inizialmente, però, dovrai sbloccare molte autorizzazioni, anche sul dispositivo indossabile stesso. È solo un fastidio una tantum, ma se non sei troppo esperto di tecnologia potrebbe volerci un po' di tempo.

Venendo ai miglioramenti del dispositivo, lo spessore della cassa del Watch Fit 4 Pro è stato ridotto da 9,9 mm sul Watch Fit 3 a 9,3 mm. Più sottile è ovviamente migliore, in quanto ridurrà semplicemente i problemi con un indossabile che rimane incastrato in una custodia e ridurrà le probabilità di urtare qualcosa. A seconda del cinturino, il peso sembra essere simile a Watch Fit 3, ma con la versione con cinturino in nylon verde che ho testato, sembra di nuovo leggero come una piuma. Le dimensioni sottili e il peso ridotto significano che semplicemente non si nota quando lo indossi.

Annuncio pubblicitario:

Il display AMOLED del Watch Fit 4 Pro è uno dei suoi punti salienti. Con una risoluzione di 347 pixel per pollice, il display da 1,82 pollici è abbastanza nitido e grande da sfogliare le opzioni e tenere traccia delle tue attività. Rispetto al Watch Fit 3, la luminosità di picco è stata raddoppiata a 3.000 nit. Nella mia esperienza, questo significa che ha un'ottima visibilità in ogni momento, anche alla luce diretta del sole. In realtà ho girato alcuni video dell'orologio al polso in una giornata di sole e, sebbene abbia avuto qualche difficoltà a eliminare l'abbagliamento dello schermo, il display era luminoso e leggibile in ogni momento.

Il controllo di Watch Fit 4 Pro avviene tramite una combinazione di tocchi e scorrimenti sullo schermo, premendo e ruotando la corona o il pulsante sul lato. Personalmente mi piace molto l'interfaccia utente, con icone rotonde che danno un rapido accesso a tutte le funzionalità se si fa clic sulla corona una volta. Anche rispondere alle chiamate sull'orologio è molto semplice, con la corona che ti consente di cambiare rapidamente il volume. I quadranti dell'orologio possono anche essere personalizzati in larga misura tramite i controlli del dispositivo. Ad esempio, ho scelto un quadrante che mi mostra l'ora, la data e l'altitudine a prima vista, ma questo può essere modificato per mostrare la frequenza cardiaca, la batteria, il meteo, la bussola o qualsiasi altra metrica che l'orologio è in grado di monitorare o mostrare. Aggiungi l'opzione per visualizzare le tue foto come sfondo dell'orologio e hai un gran numero di modi per personalizzare l'orologio a tuo piacimento.

Per provare il Watch Fit 4 Pro come tracker di allenamento, l'ho portato con me in una serie di passeggiate ed escursioni. Il posizionamento GPS/Glonass integrato è stato ulteriormente migliorato e ora c'è anche un sensore di pressione per tracciare i cambiamenti di altitudine durante le escursioni o quando si nuota. Durante un'escursione in uno dei parchi nazionali della Finlandia, ho scoperto che il posizionamento GPS era molto preciso, poiché ero in grado di vedere il percorso che percorrevo con notevole precisione. Mostrava chiaramente come camminassi in un paio di cerchi stretti in un'area di circa cinque metri quadrati, quando stavo fotografando un lago. Durante la mia escursione, l'orologio ha monitorato una serie di metriche interessanti, tra cui la mia posizione, i cambiamenti di altitudine, il ritmo, la frequenza cardiaca e i valori di Sp02.

Annuncio pubblicitario:

La combinazione di tracciamento mi ha fornito un resoconto completo dell'escursione. Le metriche mostravano esattamente quando stavo andando in salita, con i miei passi più lenti, mentre la mia frequenza cardiaca stava aumentando. Dopo aver terminato il viaggio, ho potuto vedere il percorso che ho percorso e tutte le metriche nel Health App, inclusa la possibilità di esportare un breve video che traccia il mio percorso. Se il monitoraggio delle tue attività all'aperto è ciò che ti piace, il Watch Fit 4 Pro ha una serie di funzionalità molto convincenti racchiuse in un comodo dispositivo. Per le mie prossime escursioni, sicuramente le seguirò di nuovo con il Watch Fit 4 Pro.

Tornando al tracciamento del percorso, il Watch Fit 4 Series ora presenta anche mappe a colori durante gli allenamenti e quando si visualizzano i risultati. Mentre ero in Finlandia, ad esempio, ho seguito la mia visita all'isola di Suomenlinna come un esercizio di camminata all'aperto. La nuova mappa dei colori mi ha permesso di vedere una mappa dei colori in tempo reale al polso per vedere dove stavo andando. È necessario scaricare le mappe offline tramite Health App in anticipo per utilizzarle, poiché non sono preinstallate sul dispositivo. Oppure, se usi Komoot, ci sono mappe a colori disponibili. Nella mia esperienza, il tracciamento è davvero preciso, fino a individuare il punto esatto in cui sono uscito di pista per una sosta sanitaria non pianificata.

Una nuova funzionalità disponibile solo sul Watch Fit 4 Pro, e non sul normale Watch Fit 4, è il Golf Mode. Questo offre due tipi: Course Mode per aiutarti a giocare sul campo e un Driving Range Mode per raccogliere metriche sui tuoi swing sul campo di pratica. Non sono un giocatore di golf, ma ho potuto provare entrambe le modalità su uno dei campi da golf di Helsinki. Dopo aver ricevuto alcuni consigli su come tenere la mazza, ho fatto qualche tiro al campo pratica. In due clic, l'orologio ha monitorato metriche come la velocità di swing e il tempo di backswing, mostrando quanto stavo andando bene su una linea colorata. Portarlo nella zona verde al centro è stato bello e sono anche riuscito a fare alcuni scatti decenti.

Successivamente, ho guidato un carrello da golf lungo il campo fino al primo campo. Prima di iniziare a utilizzare Course Mode, dovrai scaricare le mappe appropriate utilizzando il tuo telefono, a seconda di dove ti trovi. Una volta avviato, l'orologio ti visualizzerà in anteprima la gamma, mostrando elementi come distanze, acqua, dune di sabbia ed altitudine. Inoltre, traccerà la tua posizione utilizzando il GPS e offrirà consigli sulla velocità del vento. Dopo aver fatto i miei swing e aver messo la palla, ho inserito i miei punteggi nel segnapunti all'interno dell'orologio, permettendomi di tenerne facilmente traccia. Nella mia esperienza, è una bella aggiunta al Watch Fit 4 Pro per un pubblico specifico. Le mappe sono piccole, ma chiare da vedere e le metriche di swing sembravano corrispondere a quello che stavo facendo. Ma lo dico da assoluto dilettante nel golf.

Un'ultima qualità della serie Watch Fit, e dei dispositivi indossabili intelligenti di Huawei in generale, è l'eccellente durata della batteria che offrono. Con il Watch Fit 4 Pro, finora l'ho caricato solo una volta e una volta in più, per un periodo di circa due settimane. Ciò include l'abilitazione dell'always-on-display negli ultimi giorni. La durata della batteria durerà facilmente per un'intera settimana e la ricarica avviene in circa un'ora, ora utilizzando gli stessi caricabatterie della serie Watch GT di Huawei. Questo tipo di durata della batteria significa che puoi indossare l'orologio ovunque tu vada, anche in vacanza, tenendolo acceso quando fai sport, nuoti o cammini. È un pacchetto che si adatta al nome "Fit", essendo sempre presente e avendo potere per le persone a cui piace essere attive.

Concludendo, sono entusiasta del Watch Fit 4 Pro come lo ero del Watch Fit 3. Ha uno schermo AMOLED chiaro e nitido, che ha sia la risoluzione che la luminosità di picco per essere visualizzato facilmente in qualsiasi circostanza. La durata della batteria durerà facilmente più di una settimana. È anche molto leggero e sottile, il che lo rende molto comodo da indossare. Penso che questo sia particolarmente vero per la versione verde con il cinturino in nylon che ho testato. L'aggiunta di un misuratore di pressione atmosferica e di mappe a colori mi permette di ottenere una panoramica molto dettagliata delle mie escursioni e passeggiate, sia in tempo reale che dopo. È anche il miglioramento che mi piace di più rispetto al Watch Fit 3. Nel complesso, se il comfort, l'ottima durata della batteria, l'accesso alla maggior parte delle funzionalità intelligenti e il monitoraggio delle attività all'aperto sono ciò che stai cercando, il Watch Fit 4 Pro è un ottimo dispositivo da considerare. Con il nuovo Golf Mode, questo è particolarmente vero se sei anche un giocatore di golf.