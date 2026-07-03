Hugh Jackman prende in giro che intende continuare a giocare Wolverine "fino ai 90 anni"

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Quando Hugh Jackman tornò come Wolverine in Deadpool & Wolverine, dopo essersi ritirato dal ruolo dopo Logan, si pose la domanda su quanto ancora la star australiana sarebbe rimasta a apparire al cinema come Logan. Ci sono molte affermazioni che Avengers: Secret Wars (il film degli Avengers che seguirà un anno dopo Avengers: Doomsday questo dicembre) servirà come un certo reset per l'Universo Cinematografico Marvel sempre più caotico e che la rinascita vedrà i mutanti avere un ruolo più importante, quindi se così fosse, Wolverine di Jackman sarà una figura chiave?

Sebbene non verrà data una risposta definitiva su questo fronte fino a dopo Avengers: Secret Wars, Jackman ha lasciato intendere che avrà una presenza nell'universo più ampio per molto tempo a venire. Parlando con Barstool Sports, l'attore ha spiegato: "Ho 57 anni. Lo farò fino ai 90 anni."

Questo è stato in risposta a una domanda se avesse qualche consiglio per un potenziale attore di Wolverine da seguirlo, a cui ha risposto: "Non dirò nulla a chi lo interpreta, perché nessuno mi ha detto nulla, e questo mi entusiasma davvero. E non avevo letto i fumetti, quindi stavo arrivando alla luce. E ho imparato molto nel corso degli anni." Conclude con "Spero che qualcuno arrivi e faccia quello che gli pare e lo faccia suo."

Cosa pensi riservi il futuro per Wolverine e Hugh Jackman nell'MCU?