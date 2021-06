Humankind - Un altro sguardo al nuovo strategico di Amplitude

Stai guardando Pubblicità

Anche se inizialmente doveva essere pubblicato alla fine di aprile prima di essere rimandato, mancano solo pochi mesi prima di poter dare un'occhiata al prossimo titolo di strategia 4X di Amplitude Studio Humankind. Per avere un'idea di cosa aspettarci non appena il gioco farà il suo debutto, di recente ho preso parte a un evento in anteprima, dove ho avuto modo di confrontarmi con Humankind, giocando quasi una partita completa.

Per chi non sa cosa sia un gioco di strategia 4X, si tratta di titoli che ruotano attorno alle quattro X: esplorare, espandere, sfruttare e sterminare. Humankind si inserisce perfettamente in questa classificazione in quanto è un vasto gioco di strategia che ti vede riscrivere la storia dell'umanità, usando l'espansione, la diplomazia e le meccaniche di combattimento per imporre la tua volontà. Lo fa utilizzando un sistema a turni simile ad altri giochi 4X, come la serie Civilization, il che significa che dopo aver completato ogni azione che ritieni opportuno e non hai più nulla da fare in un turno, la sequenza temporale avanza un po' di più.

Con l'idea di riscrivere la storia umana, Humankind inizia nel periodo neolitico, più o meno nello stesso periodo in cui l'umanità iniziò a stabilirsi ed esplorare l'agricoltura. È la prima era del gioco, e le epoche sono il modo in cui Humankind differenzia i vari salti della storia. Durante l'era neolitica, il tuo obiettivo sarà esplorare e aumentare le dimensioni della tua tribù visitando aree sparse sulla mappa, dette Curiosity. Questo offrirà in cambio il cibo necessario per espandere la tua popolazione così come varie altre importanti risorse come la scienza (per aiutare la ricerca di nuove tecnologie) e l'influenza (per riuscire a espandere i confini della tua civiltà). Visitare Curiosity e raccogliere risorse nel periodo neolitico è della massima importanza, poiché è anche il modo migliore per guadagnare stelle dell'era necessarie per avanzare a quella successiva.

Le stelle vengono assegnate quando un giocatore raggiunge un traguardo in una sfida specifica. Per l'era neolitica, potrebbe essere avere quattro tribù separate o sconfiggere due diversi tipi di animali in combattimento. È uno dei modi principali in cui Humankind si differenzia dagli altri giochi di strategia, poiché la sua sequenza temporale avanza solo quando una civiltà raggiunge la quantità richiesta di stelle dell'era durante un'era. Quando un giocatore ha abbastanza stelle per progredire (dall'era neolitica all'era antica), l'opzione è disponibile subito, ma puoi anche scegliere di rimanere in un'era un po' più a lungo per ottenere altre stelle per poter aumentare il tuo livello di fama.

Questo mi porta al punto successivo importante che distingue Humankind dagli altri giochi di strategia, che è il livello di fama. È un modo per capire quanto è stata attiva una civiltà nel corso di un gioco. Non è necessariamente una condizione di vittoria, ma se un giocatore si sforza di guadagnare stelle extra dell'era, costruire meraviglie del mondo o scoprire meraviglie naturali (sono solo alcuni dei molti metodi per aumentare il tuo livello di fama), è probabile che quel giocatore sarà anche una forza da non sottovalutare nel gioco.

Ma cosa succede quando sali di un'era? Ogni volta che accumuli abbastanza stelle dell'epoca e avanzi nella storia, hai la possibilità di selezionare una cultura. Le culture sono modi per definire la civiltà che vuoi diventare più avanti e sono riflessi del periodo di tempo in cui ti trovi. Ad esempio, l'era antica ti permetterà di scegliere tra egiziani, babilonesi, micenei, solo per citarne alcuni, mentre l'era classica può spaziare ovunque dai Romani agli Unni ai Maya.

Ogni cultura ha una serie unica di bonus che la definisce: gli egiziani sono considerati grandi pianificatori ed eccellono nell'offrire la produzione di bonus alle loro città. Possono anche costruire la piramide egizia e utilizzare l'unità unica Markabata. I romani, d'altra parte, sono più incentrati sul combattimento e offrono uno slot per unità extra in ogni esercito che hai. La parte davvero unica del sistema culturale è che non definisce completamente la tua civiltà rispetto a una partita. Ad ogni nuova era, puoi selezionare una cultura diversa per ottenere nuovi bonus, ad esempio, potresti averne abbastanza di essere un Olmeco nell'era antica e invece immaginare la tua fortuna come i greci nell'era classica. Manterrai anche alcune parti di una cultura precedente grazie al tratto ereditario se decidi di cambiare, e questo può accadere fino a sei volte durante una partita, poiché ci sono sei epoche uniche da attraversare.

Quando si tratta di mettere in piedi la tua civiltà, Humankind non sembra essere poi così diverso dagli altri giochi di strategia. Hai città che puoi espandere costruendo edifici e quartieri comodi in diversi turni, non c'è molto altro su cui insistere, è molto ordinario. E questo vale anche per l'albero tecnologico. Seleziona la tecnologia che desideri ricercare in seguito e alcuni turni dopo puoi trarne vantaggio. La familiarità non è esattamente negativa, poiché rende il gioco molto più facile da capire e capire, a condizione che tu abbia una conoscenza di base dei giochi di strategia 4X.

Tuttavia, il combattimento è leggermente diverso. È a turni e ti chiede di comandare alle tue armate di fare un certo numero di mosse durante ogni turno. Il problema più grande che ho notato è che il risultato viene spesso deciso prima ancora che inizi il combattimento, poiché puoi vedere chiaramente come le forze alleate e nemiche si combinano in un senso statistico di base. In sostanza, se il gioco ti dice che probabilmente non vincerai un combattimento, anche se con un leggero margine, non c'è molto che puoi fare, in modo strategico, per ottenere una vittoria.

Poi c'è la diplomazia, che è un sistema che sembra avere ancora alcune cose su cui lavorare qua e là. Puoi chiaramente dire che Amplitude si concentra molto su questa parte del gioco, ma risulta un po' complessa. Certo, fornisce molte opzioni, ma senza una profonda comprensione del gioco, sembra che potrebbe cadere nel dimenticatoio per molti giocatori.

Humankind utilizza anche un sistema di avatar a differenza di qualsiasi altro gioco di strategia. Il tuo avatar può essere personalizzato e si evolverà mentre giochi per riflettere le culture che scegli. Considerando che il tuo avatar può essere utilizzato anche dagli amici come nemico da affrontare il gioco, la natura unica aggiunge un po' più di profondità personale al gioco.

Da quello che ho visto, Humankind può essere un contendente tra i migliori giochi di strategia 4X. Riuscirà a far cadere il titano qual è Civilization dal suo piedistallo? Non lo sapremo fino al giorno del lancio, ma possiamo almeno aspettarci un altro interessante gioco di strategia che rafforza ulteriormente il genere, e per questo motivo, resto in trepidante attesa di Humankind.

