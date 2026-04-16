I 5 più grandi Resident Evil villain di tutti i tempi

HQ

La serie Resident Evil presenta un intero cast di incredibili villain, rendendola uno dei migliori franchise survival horror della storia. Ma se dovessi scegliere i migliori dei migliori, i villain più iconici e terrificanti del gruppo, da dove cominceresti? Abbiamo riflettuto su questa domanda e scelto i nostri cinque villain preferiti di sempre.

5. Albert Wesker e il suo clone Zeno - Il franchise Resident Evil

Uno dei principali antagonisti che ricompare ripetutamente nel franchise, Albert Wesker (e il suo eventuale clone Zeno in Resident Evil: Requiem) sono i principali antagonisti della serie. Assetato di potere e narcisista, Wesker è l'orchestratore dietro il disastro di massa delle armi biologiche avvenuto a Raccoon City. Anche se Wesker non è visivamente terrificante o paragonabile agli altri villain di questa lista, il suo ruolo nel disastro di Racoon City e la sua presenza dominante nella narrazione lo rendono un candidato a villain più malvagio di tutta la serie. Nel complesso, penso che Wesker sarebbe in cima alla mia lista come antagonista più efferato nella storia dei videogiochi, dato che la sua mancanza di rimorso e motivazioni egoistiche sono indiscutibilmente diaboliche.

Capcom

4. Nemesis - Resident Evil 3

Non sarebbe una lista completa senza includere Nemesis. Essendo stato progettato dopo il T-1000 di Terminator 2, Nemesis è uno dei personaggi più iconici del franchise Resident Evil. Inseguibile, implacabile e intimidatorio, l'introduzione di Nemesis nel franchise Resident Evil ha creato il precedente per future varianti nemiche che inseguono e inducono un senso di paranoia nel giocatore, accelerando il ritmo del gioco e costringendoti a prendere decisioni separate all'istante. Il design del personaggio di Nemesis è contorto e unico, con grosse fibbie e cinghie di pelle nera che completano i suoi tratti tirannici e minacciosi, rendendolo spaventato sia fisicamente sia attraverso la sua scelta di design.

Annuncio pubblicitario:

Menzione d'onore: Mr X - Resident Evil 2 e Resident Evil Requiem

Mr X, o il T-00 Tyrant, è un antagonista amato dai fan e merita sicuramente una menzione d'onore in questa lista. Il suo elegante trench e il cappello fedora nero abbinato (indossato solo nel remake del 2019 Resident Evil 2 ) lo rendono sia gentiluomo che terrificante. Non dimenticherò mai di averlo incontrato per la prima volta come un nuovo arrivato ignaro alla serie, è stata un'esperienza davvero terrificante...

Annuncio pubblicitario:

3. Ramon Salazar - Resident Evil 4

Uno dei personaggi più stravaganti ed eccentrici Resident Evil, Ramon Salazar è uno dei miei antagonisti preferiti perché sento che incarna tutto ciò che rappresenta il franchise Resident Evil. Le interazioni di Salazar con Leon sono tra le mie preferite di tutta la saga e fa davvero emergere il lato buffo dei giochi Resident Evil. Una cosa che delude Salazar è il suo scontro con il boss, ma la sua personalità stravagante compensa decisamente questo.

2. Lady Dimitrescu - Resident Evil Villaggio

A partire da questa lista c'è una vera potenza di villain, Lady Alcina Dimitrescu, la contessa vampirica alta 9 piedi della famiglia Dimitrescu e una delle tre principali antagoniste di Resident Evil: Village. La statura di Lady Dimitrescu è una delle cose più spaventose del suo design del personaggio mentre ti insegue per il castello, sopraffacendo sia in altezza che in forza, simile all'amato Mr X. Il scontro finale di Dimitrescu è sicuramente uno dei più memorabili del gioco e non dimenticherò mai di essere stata afferrata con artigli da uccello e penzolata sopra la tenuta dei Dimitrescu!

Capcom

Menzione d'onore: Karl Heisenberg - Resident Evil Villaggio

Heisenberg è diverso dagli altri cattivi in questa lista nel senso che vuole davvero rovesciare l'altro cast di antagonisti del Villaggio, rendendolo ancora più contorto e malvagio. La fabbrica di Heinsenberg è uno dei livelli più ben progettati e terrificanti di tutta la serie Resident Evil (a volte ho dovuto smettere fisicamente di giocare perché avevo molta paura) e il BioShock, stile stile Abe's Odyssey/tema Steampunk, si integra molto bene con il suo atteggiamento squallido ed egocentrico. Personalmente, Heisenberg è sicuramente tra i miei tre cattivi preferiti Resident Evil.

Capcom

1. La famiglia Baker - Resident Evil VII: Rischio biologico

Eeeethannnn! Eeeeethannn! La Baker Family, più precisamente Jack Baker, probabilmente passerà alla storia come uno dei più grandi antagonisti nella storia dei videogiochi. La cutscene a tavola è geniale e mostra esattamente cosa fa meglio il franchise Resident Evil; Antagonisti folli e squilibrati, ognuno con personalità individuali, uniche e interessanti. Jack Baker è psicotico e la sua inseguimento incessante all'inizio del gioco è un inizio emozionante e traumatico per la sezione Baker House.