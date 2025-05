I dieci leader più malvagi della storia del cinema

HQ

Abbiamo già parlato dei dieci migliori e più frustati presidenti cinematografici di tutti i tempi, quindi è naturale che affrontiamo anche un elenco simile per i cattivi. Perché proprio come il lato buono ha bisogno dei suoi prestanome dietro di sé, così anche il male ha bisogno di qualche mascalzone carismatico che guidi la strada verso la distruzione. Questi leader sono più che semplici cattivi: sono lo specchio delle nostre paure. La paura dell'abuso di potere, della megalomania, della piccola persona a cui vengono date troppe responsabilità e senza cuore. Ma sono anche incredibilmente divertenti da guardare, purché rimangano sullo schermo.

Dominano e governano, con il pugno di ferro, le armi laser, l'oppressione e l'idiozia generale. I leader più feroci del mondo del cinema sono spesso caricature terrificanti, divertenti ma anche occasionalmente piuttosto spaventose. Alcuni di loro indossano un mantello, altri un abito, ma ciò che li accomuna è un odio ardente per tutto ciò che è sano e bello nella vita. Quindi unisciti a noi mentre esaminiamo i dieci peggiori (ma anche) leader più divertenti che abbiano mai afflitto il grande schermo. Uno studio su come il potere corrompe con il dramma esplosivo.

(10) Amon Goeth - La lista di Schindler (1993)

Inizierò l'elenco con un trucco. Chiamatelo come volete. Perché, anche se non governava alcun paese o regno, era il re indiscusso del suo piccolo mondo. Uno dei buchi più oscuri della storia del mondo. Sì, ora è il momento di tornare a fare sul serio e fare un tuffo profondo nei libri di storia. Amon Goeth è stato, per quelli di voi che conoscono un po' la Seconda Guerra Mondiale, uno degli individui più insensibili e terribili che abbiano mai camminato sulla terra. Un vero e proprio ufficiale nazista che traboccava di impulsi sadici ad ogni angolo. Governò il famigerato campo di concentramento di Cracovia-Płaszów con il pugno di ferro, torturando i prigionieri di guerra come se fossero un intrattenimento all'ora di pranzo. Un uomo terribile con un buco nero al posto del suo cuore, interpretato con gelida freddezza e distanza scomoda da Ralph Fiennes in Schindler's List. Ma forse la cosa peggiore è che lo sgradevole ritratto di Goeth che vediamo nel film è una versione grossolanamente attenuata. Pensateci per un momento.

(9) Lord Farquaad - Shrek (2001)

Il cattivo delle fiabe di John Lithgow può essere alto tre mele - ma Farquaad è in realtà un esempio da manuale di tirannia in miniatura. Bandisce le minoranze, costruisce un regno incentrato su di sé e cerca di farsi strada nei corridoi del potere. Insomma, è tutto ciò che normalmente associamo al narcisismo e alla megalomania, anche se in un corpo molto piccolo. La satira è tanto chiara quanto tagliente: sogna la perfezione, l'ordine e, non ultimo, lo status - ma dietro la facciata sottile c'è un uomo molto piccolo con un complesso gigantesco. In altre parole, proprio come vengono spesso descritti molti dei veri tiranni della storia.

(8) Generale Zod - L'uomo d'acciaio (2013)

L'idea è sicuramente buona, quella di salvare la propria razza. Sfortunatamente, capita anche che Zod abbia bisogno di spazzare via l'umanità per raggiungere il suo obiettivo. Sai, piccoli dettagli. no, lo Zod di Michael Shannon è un idiota gelido, rabbioso e intenso con una visione a tunnel che ricorda molto un membro arrabbiato del forum su Reddit. La sua diatriba con Superman sul fatto che è suo dovere garantire la sopravvivenza di Krypton è molto snervante, forse soprattutto perché è davvero così profondamente convinto che sia la sua grande vocazione nella vita. Un messia con una concentrazione laser e subalterni tirannici.

(7) Re Edoardo I - Braveheart (1995)

I libri di storia tendono a riferirsi a lui come Longshanks, una persona molto reale all'epoca più di 700 anni fa. Nelle mani dello sceneggiatore di Mel Gibson, tuttavia, è stato trasformato in un sadico tiranno. Un supercriminale medievale che si diverte a massacrare gli scozzesi e a prendere in giro i combattenti per la libertà. Patrick McGoohan è brillante nel ruolo, ribollente di malizia, anche se il ritratto è piuttosto ingiusto rispetto a come Edward è effettivamente descritto nei libri di storia.

(6) Presidente Snow - Gli Hunger Games (2012-2015)

Una caricatura accurata che è così inutilmente, eccessivamente malvagia che quasi ti soffochi con il tuo caffè. Dite quello che volete sui film, ma Sutherland getta il ferro sul fuoco e va al verde nel ruolo di Snow. Un tiranno che sorseggia allegramente il tè mentre bombarda gli ospedali pediatrici. Controllato e silenziosamente minaccioso, il che, combinato con il suo abbigliamento appariscente e il sorriso tossico, è solo la ciliegina sulla torta. Il presidente Snow è un despota per la generazione di Instagram.

(5) Ammiraglio Generale Aladeen - Il dittatore (2012)

Ridiamo di Aldeen in tutta la sua assurdità. La caricatura di Sacha Baron Cohen, in cui ha preso la vanità, la crudeltà e la totale disconnessione dalla realtà di tutti i dittatori moderni e l'ha ridotta a una melma empia e miserabile. Spara alla gente perché lo batte nelle competizioni, scrive il suo dizionario e opprime il suo popolo come nessun altro. Eppure non riesci a smettere di ridere, anche se ti fa un po' male dentro.

(4) Hynkel - Il grande dittatore (1940)

Probabilmente la satira più definitiva e famosa di tutte. La parodia di Hitler di Chaplin è stata coraggiosa, creata in un momento in cui non era davvero sicuro scherzare su di lui. Hynkel è pomposo, infantile, odioso e ridicolmente ipocrita, il che è esattamente ciò che lo rende così pericoloso. Gioca simbolicamente con il globo come se fosse un palloncino, che è probabilmente il più elegante dito medio al fascismo nella storia del cinema. Ma Il grande dittatore è molto più di una satira abbagliante e accurata, è un potente promemoria del fatto che il ridicolo è una delle armi più efficaci e affilate che puoi usare contro la tirannia.

(3) Immortan Joe - Mad Max: Fury Road (2015)

È questo che il mondo riceverebbe se arrivasse l'apocalisse e una star della WWE se ne andasse afferrasse la corona della leadership? Beh, probabilmente. Perché questo è esattamente ciò che è Immortan Joe, il dittatore post-apocalittico di Hugh Keays-Byrne con un complesso di dio e un gusto per la consanguineità e il trucco cromato. Mantiene le donne come riproduttori e controlla le risorse con il pugno di ferro. Un riflesso grottesco della terra desolata che governa qui, completo di un sorriso marcio nascosto dietro un respiratore. Un vero sciocco che è anche uno degli stronzi più disgustosi che abbiamo visto sul grande schermo.

(2) Voldemort - Harry Potter (2001-2011)

I libri (e i film) di Harry Potter possono essere rivolti principalmente a bambini e ragazzi, ma quando si tratta dei temi della serie, per non parlare dell'antagonista principale, la Rowling non ha badato a spese. Ha chiaramente tratto ispirazione da alcuni degli individui più vili che abbiano mai camminato su questa terra e Voldemort è a dir poco un fascista a tutti gli effetti con ambizioni che farebbero invidia ad Adolf Hitler. Sogna di avere sangue puro, prende il controllo dei media, controlla chi è al potere e manda i suoi Mangiamorte in missioni omicide come se fossero soldati della Gestapo con le bacchette. I suoi metodi sono stranamente familiari ed è uno degli stronzi più antipatici della storia del cinema. La tirannia non arriva sempre in uniforme, a volte gli stracci e le abilità sociali scadenti sono sufficienti.

(1) Imperatore Palpatine - Guerre stellari (1977-2019)

Il re indiscusso della malizia, il più grande e il più cattivo di tutti, il male personificato. Un senatore manipolatore con la faccia da poker più efficace dell'universo, completo di sorriso sorridente e metodologia del "fidati di me" che abbatte le persone. La sua carriera a razzo sarebbe stata sicuramente qualcosa per LinkedIn, anche se il suo viso rugoso potrebbe non aver fatto una grande prima impressione su coloro che hanno visitato il suo profilo. Ma scherzi a parte, Darth Sidious e il suo magistrale ordine 66 sono un esempio da manuale di dittatura. Il fatto che sia anche riuscito a convincere il cavaliere Jedi più nobile e ben intenzionato della galassia a diventare un assassino di bambini la dice lunga sul suo brutto carisma. Palpatine è l'amministratore delegato del male, l'oscuro burattinaio dell'universo.

