I migliori giochi dell'anno finora (Parte 2)

HQ

Qui puoi trovare la prima parte di questa top list

(05) Gli Alteri

In The Alters, abbiamo seguito Jan Dolski in una strana avventura spaziale. Si trovò in una situazione in cui nessuna persona vivente vorrebbe trovarsi. L'intero equipaggio della sua astronave era morto, lasciando solo lui e una grande base lunare mobile. Il nocciolo della questione era che erano necessari più membri dell'equipaggio per gestire la base. Il pianeta inospitale e la difficoltà di comunicare con la Terra costrinsero Jan a fare qualcosa di strano. Ha usato l'attrezzatura di clonazione della base per creare versioni adulte di se stesso con ricordi condivisi e nuovi. Questi altri Jan funzionavano un po' come gli eroi della Marvel o della DC nei loro universi paralleli. Piccoli o grandi eventi avevano cambiato i personaggi. Per te come giocatore, hai dovuto affrontare l'incontro con te stesso in molte versioni con esigenze, abilità e personalità diverse. Tutto questo mentre cercava di uscire vivo da un pianeta mortale. Per i giocatori di avventura, questo era un gioco imperdibile grazie alla sua storia eccentrica e al concetto coinvolgente.

Annuncio pubblicitario:

(04) Split Fiction

Nella terza avventura cooperativa di Josef Fare (dopo A Way Out e It Takes Two), lui e il resto degli sviluppatori Hazelight hanno affinato ulteriormente la loro formula unica. Split Fiction offriva rari enigmi creativi e platform per due con una premessa più chiara e interessante che mai. Il fatto che nessuno abbia mai pensato di far incontrare e scontrare questi due generi - fantasy e fantascienza - in questo modo prima d'ora è un grande punto interrogativo come il punto da cui Fares e Hazelight traggono tutte le incredibili e sottili sfide. Proprio quando ci stavamo stancando dei maiali magici, abbiamo dovuto combattere con raggi laser e astronavi, e sebbene la varietà fosse sempre al suo meglio, Split Fiction non è mai sembrato sconnesso (fieno) ma solo coeso, ingegnosamente ben progettato e meticolosamente pensato.

(03) Venga il Regno: Liberazione II

È difficile creare giochi realistici e competere sul mercato insieme ai simulatori. Pertanto, è un risultato che Warhorse Studios sia riuscito a sviluppare due giochi di ruolo storicamente radicati e realistici dell'altissima qualità che abbiamo ricevuto. Nel primo, abbiamo appreso del tragico destino del protagonista, della perdita dei suoi genitori e del motivo per cui è finito nella situazione in cui è finito nel sequel. Quando il secondo ha preso il via, era una storia fantasticamente coinvolgente sui cavalieri, sulle società medievali, sul salvataggio di amici da destini tragici e sulla costruzione di alleanze. Ancora una volta abbiamo avuto modo di giocare nei panni di Henry e vivere avventure nel suo ruolo per proteggere il suo amico Hans. Tutti i sistemi di gioco del suo predecessore sono stati migliorati nel secondo capitolo. La grafica era qualcosa di speciale da vedere e il realismo era palpabile in tutto. Anche se non abbiamo dovuto imparare a leggere come nel gioco precedente, abbiamo avuto modo di provare cose nuove come forgiare armi. Dato il background di Henry come figlio di un fabbro, questo è stato un elemento importante del sequel. Kingdom Come: Deliverance II è stata una grande esperienza per tutti gli amanti dei giochi di ruolo e della storia.

Annuncio pubblicitario:

(02) Death Stranding 2: Sulla spiaggia

Creare qualcosa di veramente unico nel clima di gioco odierno non è facile. Sebbene i titoli che celebriamo quando si tratta di riassumere l'anno siano assolutamente fantastici, spesso si tratta di concetti e design che abbiamo già visto molte volte. Sarebbe un'esagerazione dire che Hideo Kojima ha fatto qualcosa di assolutamente unico con la sua serie Death Stranding. Ma è comunque impressionante per molti versi quanto sia originale. Si tratta di un creatore di giochi che corre la propria gara, che senza alcuna restrizione reale produce l'esperienza che vuole dare ai giocatori e probabilmente anche a se stesso. Perché anche se questo ovviamente contiene anche molti elementi che abbiamo visto prima, ce ne sono almeno altrettanti che sono completamente unici. È un'esperienza che è in gran parte diversa da qualsiasi altra cosa. Un viaggio che sembra più difficile da riassumere rispetto alla maggior parte di ciò che abbiamo vissuto e che, come sequel, offre anche un'esperienza più stretta, più elegante e migliore rispetto al suo predecessore. Non è un gioco per tutti. È pretenzioso e controverso, molte volte. Richiede pazienza e impegno, e la maggior parte delle volte si accetta semplicemente ciò che accade sullo schermo. Ma che lo amiate o no, non si sottolineerà mai abbastanza quanto possa essere bello ed eccitante qualcosa che contiene così tante cose strane.

IL MIGLIOR GIOCO DELL'ANNO FINORA

(01) Clair Obscur: Spedizione 33

Non capita spesso, ma quando il piccolo studio francese Sandfall Interactive ha pubblicato il suo gioco di debutto Clair Obscur: Expedition 33, tutto è andato al suo posto. E ci è piaciuto molto. Fin dalla sequenza introduttiva, ha suscitato emozioni raramente viste nei giochi, ha fatto piangere gli uomini adulti, e abbiamo capito subito che questo era un gioco che sarebbe andato tutto sull'emotivo, con la perdita personale come tema principale. Questo è stato, ovviamente, aiutato dall'eccellente sceneggiatura, scritta da Jennifer Svedberg-Yen e altri. Con i fenomenali dialoghi registrati di (tra gli altri) Jennifer English, Ben Starr, Andy Serkis e Charlie Cox, molti pezzi del puzzle erano al loro posto. Per completarlo, gli sviluppatori hanno trovato un compositore che non aveva mai scritto musica per giochi prima. Il risultato è stato forse una delle migliori colonne sonore di sempre. Abbiamo anche potuto assistere a una nuova interpretazione di un classico sistema di combattimento a turni e a un'ambientazione davvero emozionante in una Parigi devastata. Expedition 33 è stata un'esperienza di gioco che si presenta molto raramente ed è, a nostro avviso, il miglior gioco del semestre.