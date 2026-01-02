I peggiori giochi del 2025

HQ

Ovviamente, in questo periodo dell'anno è tutto incentrato sul celebrare i migliori giochi dell'anno, e in generale è quello che facciamo. Ma non c'è luce senza ombra, non ci sono giochi buoni senza quelli cattivi, ricordandoci che a volte i fallimenti sono cruciali quanto i successi. I titoli qui hanno indubbiamente dato il massimo, o se non altro, ci sono dipendenti che hanno dato il massimo nel tentativo di creare un quadro di sviluppo di successo. Ma per un motivo o per un altro, semplicemente non ha funzionato.

Dovremmo anche ricordare questi giochi, sia perché è divertente guardare indietro con una prospettiva diversa, sia per usare tutto il nostro registro emotivo per essere pronti a nuove esperienze nel 2026.

Questi sono i giochi che gli editori considerano i peggiori del 2026.

TOUR DI BENVENUTO DI NINTENDO SWITCH 2

Anche se questo è in qualche modo "solo" un tutorial glorificato, e ci sono buone idee qua e là, il Welcome Tour è stato un enorme enigma, un vortice di domande aperte, dal momento in cui è stato rivelato - e soprattutto quando la gente ha scoperto che non era incluso su tutte le console Switch 2 come Nintendoland era su Wii U, ma era un prodotto a pagamento.

C'è senza dubbio una dimensione di principio che permea l'intera esperienza di gioco; è strano vedere le funzionalità principali di una nuova console commercializzate tramite un gioco acquistato sull'eShop. Se lo scopo del gioco è spiegare e insegnare in modo divertente, non sarebbe stato utile regalarlo gratuitamente?

A questo si aggiunge il gameplay relativamente poco inventivo, che nonostante una grafica intelligente, non innova né sviluppa concetti chiave che abbiamo già visto, e il gioco è apparso prima, durante e dopo sia il lancio sia di lui che della console stessa, come Nintendo completamente fuori dal mondo con ciò che rappresenta un buon rapporto qualità-prezzo, e forse cosa più importante; Ottimo stile.

MINDSEYE

Per la maggior parte, il controverso gioco d'azione di Leslie Benzie è probabilmente il fallimento più mediatico dell'anno, dato che si è rivelato una tempesta perfetta di schermi e decisioni sbagliate.

La mancanza di marketing, trailer e anteprime di gameplay fuorvianti, e voci di cattive condizioni di lavoro hanno tormentato il gioco fino al lancio, e prima di allora c'è stata la confusione tra il progetto Roblox/Fortnite Everywhere, dove MindsEye era una sorta di esperienza costruita "in" questo universo, a Everywhere che non apparve affatto, e poi Everywhere che torna dopo il lancio in un'ombra di ciò che era stato.

Ma tutto questo è contesto, e la verità è che, misurato interamente secondo i suoi parametri, MindsEye è semplicemente un disastro totale; una storia anonima presa vita attraverso un gameplay generico che è stato gettato alla trappola molto, molto prima di essere effettivamente completato.

FAST & FURIOUS: ARCADE EDITION

Cosa succede quando converti un gioco arcade su console domestiche e PC senza apportare alcuna modifica? Poi arriva Fast & Furious: Arcade Edition, un gioco di corse sottile come carta che probabilmente funziona molto bene nelle sale giochi, con queste piccole esplosioni di corse ricche d'azione prima di passare alla macchina da gioco successiva. Come gioco a casa, in soggiorno, sul divano o davanti al PC, è una storia completamente diversa, perché è semplicemente troppo semplice e in meno di 15 minuti hai visto quasi tutto ciò che il gioco ha da offrire.

Non c'è nulla che colleghi questo gioco ai film di Fast & Furious, dato che né Dominic "Dom" Toretto né Brian O'Conner si vedono da nessuna parte. Non c'è quasi nessuna progressione, nessuna storia, pochissime auto e ancora meno circuiti, e sembra un tentativo sfacciato di approfittare rapidamente del nome Fast & Furious - e poi c'era questo gioco arcade che potevi semplicemente portare su console e PC. Semplicemente non ha funzionato.

EDIZIONE ANNIVERSARIO DI FALLOUT 4

Questa lista non è "di principio" in senso stretto, ma è chiaro che stiamo prendendo spunto dal contesto, dai prezzi, dall'intento degli sviluppatori. È chiaro che Fallout 4 da solo non è uno dei "peggiori giochi dell'anno", ma questa riedizione è stata una sorta di cristallizzazione di come Bethesda abbia l'abitudine di cercare la versione più anti-consumer di una data idea, per poi andare avanti con essa, completamente ignara di quale reazione avrà.

Quest'anno hanno rilasciato Fallout 4 a prezzo pieno - è pazzesco di per sé, ma in qualche modo strano questo gioco è arrivato in condizioni tecniche peggiori rispetto al vecchio Fallout 4 normale. Molte persone, incluso il nostro recensore, non riuscirono a avviare il gioco per giorni dopo il lancio, gli elementi del Creation Club non si riscattavano, e l'intero pacchetto puzzava di software non ottimizzato e mal concepito da parte di un publisher che davvero, davvero avrebbe dovuto saperlo.

CAPITANO BLOOD

Se non conosci Captain Blood, dire che il gioco ha avuto uno sviluppo difficile è riduttivo. Ma questo non è una scusa. Ciò che alla fine è riuscito a superare il traguardo è stato, proprio come molti temevano, un gioco che sembrava stato ideato negli anni 2000, e nel modo peggiore possibile.

Le missioni sono identiche nella struttura, ci sono strani percorsi intermezzo che sembrano affrettati nella loro inclusione e interpretazione, e il tutto è così impreciso da essere imprecisato da descrivere così male.

La cosa peggiore è che lo sviluppatore sembra non essersi reso conto che molti fan hanno visto una sorta di capsula del tempo nei trailer del gioco e volevano tornare a tempi più semplici. Invece, hanno consegnato un gioco che non sarebbe entrato nelle prime classifiche di nessuno nel 2005, ma oggi sembra stranamente arcaico, antiquato e superato, e questo senza difetti tecnici, gameplay non ottimizzato e una storia offensiva.

LA QUIMERA

La Quimera è il gioco di questa lista che fa più male perché diversi personaggi che ci hanno portato ai solidi giochi Metro erano a sostegno di questo tramite un gruppo scissionista chiamato Reburn. La separazione è stata rivelata a febbraio e, già a maggio, i Reburn hanno pubblicato il loro primo nuovo gioco senza le altre leggende di Metro a 4A Games - La Quimera.

E sebbene il risultato sia molto più ambizioso rispetto agli altri giochi di questa lista, al lancio era quasi inquietantemente incompleto. Era così incompiuto che, dopo le prime reazioni negative, loro... Beh, lo studio ha rilanciato il gioco e lo ha ripubblicato 10 giorni dopo.

Tuttavia, l'ultimo gioco è comunque estremamente deludente, soprattutto considerando il talento che senza dubbio esiste a Reburn, ed è difficile consigliarlo... beh, chiunque altro. Il nostro recensore è andato oltre e l'ha definita un "asset dump nell'Unreal Engine" - può sembrare duro, ma è così che ci siamo sentiti allora.