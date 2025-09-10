I siti web in-game di Grand Theft Auto VI potrebbero essere trapelati online

HQ

Mentre aspettiamo la sua presunta data di uscita di maggio 2026, le notizie su Grand Theft Auto VI rimangono piuttosto leggere. Tuttavia, ciò non impedirà agli addetti ai lavori e ai leaker di segnalare ogni possibile funzionalità di questa monumentale versione. Più di recente, abbiamo dato un'occhiata ai siti web che Rockstar potrebbe aver inserito nel gioco per consentirti di navigare tra una rapina e l'altra.

Il leaker e insider Tez2 ha recentemente pubblicato un post (tramite GameRant) sui domini del sito web che Take-Two aveva registrato all'inizio di quest'anno. La maggior parte di questi sembrano siti parodia, il che indica che verranno utilizzati nel gioco da Rockstar in modo simile ai siti Web trovati in GTA V e GTA IV. Dai un'occhiata all'elenco dei siti web qui sotto:



what-up.app



rydeme.app



buckme.app



leonidagov.org



brianandbradley.com



hookers-galore.com



wipeoutcornskin.com



myboyhasacreepycorndog.com



What-up.app sembra essere una versione di WhatsApp, con Rydeme che probabilmente è una sorta di parodia di Uber o Lyft. Ce ne sono alcuni che sono un po' più criptici, e mentre le prostitute a bizzeffe potrebbero sembrare che ti daranno un'amica per la notte, è anche possibile che si tratti di una sorta di sito web di pesca o di barche, considerando dove è ambientato GTA VI. Il sito web di leonidagov è probabilmente solo una prima pagina del governo e buckme è probabilmente un'app di trasferimento dei pagamenti. Non possiamo davvero dirti di cosa si tratta myboyhasacreepycorndog.com, ma lo scopriremo non appena verrà lanciato Grand Theft Auto VI .

Il lancio di Grand Theft Auto VI è attualmente previsto per il 26 maggio 2026 per Xbox Series X/S e PS5.