id Software esaurisce i programmatori dopo i licenziamenti su Xbox

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Sapevamo che sarebbe stata una settimana molto dolorosa per l'industria dei videogiochi e per migliaia di lavoratori del settore, e questo è ora confermato. Con l'annuncio 'Reset Xbox' pubblicato ieri da Asha Sharma, abbiamo visto 1.600 dipendenti lasciare l'azienda, con altri 1.600 previsti per lasciare l'azienda nei prossimi 12 mesi. E questo è il massimo per quanto ne sappiamo al momento - le cose potrebbero sempre peggiorare.

Ma questi licenziamenti non si limitano solo ai quattro studi che Xbox sta cedendo tramite vendite o permettendo di diventare indipendente: anche i team rimasti all'interno dell'azienda sono stati ridotti, e uno dei più colpiti sembra essere stato id Software. Sebbene non sia stato ufficialmente confermato, diverse fonti suggeriscono che 95 dei 200 dipendenti siano stati licenziati - quasi la metà della forza lavoro. Questa riduzione comprende praticamente l'intero dipartimento di programmazione di id Software. Questo sembra chiarire che i prossimi titoli dello studio saranno sviluppati utilizzando un motore come Unreal Engine 6, allontanandosi dal proprietario id Engine. L'intero team di test è stato inoltre licenziato, il che non promette nulla di buono per la qualità dei progetti futuri.

Una delle figure che ha lamentato questi licenziamenti è nientemeno che il fondatore di id Software, John Romero, che ha già vissuto in prima persona la perdita del supporto Xbox durante i licenziamenti dello scorso anno e il ritiro dei fondi per il suo progetto presso Romero Games. John ha pubblicato un messaggio sui social media esprimendo la sua solidarietà con lo staff dello studio e ricordando a tutti che id Software è stata, è e continuerà a essere un attore chiave nella storia dei videogiochi.

"Mi dispiace tanto per tutti quelli di id Software colpiti da questi licenziamenti.

So cosa si prova a lasciare l'ID mentre l'id va avanti. È una cosa strana e dolorosa allontanarsi da un luogo che ospita così tanto del tuo lavoro, delle tue amicizie e della tua storia.

Le persone di id hanno fatto un ottimo lavoro portando avanti quell'eredità. DOOM, Quake e Wolfenstein non sono nomi facili da portare avanti, soprattutto nell'industria odierna. Gli ultimi giochi hanno mostrato vera cura, abilità e rispetto per ciò che quei mondi significano per le persone.

Una nota sulla conservazione digitale: la storia di id è di fondamentale importanza per la storia dei giochi. Ho conservato la storia completa e iniziale di id dal nostro inizio in Softdisk fino al 6 agosto 1996, inclusi materiali e risorse che, per quanto ne so, id stessa non possiede più. Spero che qualcuno stia facendo lo stesso per l'eredità continua dell'azienda (il lavoro, il codice, gli asset, le storie e le persone che li sostengono).

Oggi penso a tutti quelli di ID e a tutti gli altri colpiti dai licenziamenti di ieri. Romero Games c'era un anno fa. So quanto sia devastante, e il mio cuore è con tutti voi."

Cosa pensi dei tagli in id Software? Come pensi che questo influenzerà il lavoro futuro dello studio e quello di Xbox come publisher?