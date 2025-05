Il 10° anniversario di The Witcher 3 viene celebrato con controller e uno sfondo dinamico per Xbox

HQ

All'inizio di questa settimana, CD Projekt Red ha celebrato un intero decennio dall'uscita dell'immensamente amato e acclamato The Witcher 3: Wild Hunt. Microsoft vuole anche partecipare al 10° anniversario della nostra ultima visita al congelamento Kaer Morhen con Geralt of Rivia, e quindi annuncia due belle chicche per i fan.

Il primo è un duo ( Xbox Wireless Controller e Xbox Elite Wireless Controller Series 2 - Core ) di controller Xbox appositamente progettati con un tema scuro e apparentemente usurato con sottili dettagli rossi con un logo Witcher, sormontato da testo scritto nel più antico alfabeto slavo conosciuto (glagolitico). Guarda il video di presentazione qui sotto per dare un'occhiata alle bellezze, entrambe disponibili ora.

Nel frattempo, CD Projekt Red e Microsoft stanno anche lanciando un nuovo Dynamic Theme gratuito per Xbox Series S/X. Un modo degno per rendere omaggio a uno dei giochi più amati dell'ultimo decennio. Dai un'occhiata al post Bluesky qui sotto per vedere l'immagine utilizzata.