Il Barça soccombe al PSG nella prima sconfitta stagionale: 2-1 in Champions League

HQ

Una delle partite più attese di tutta la fase di Champions League - campionato è stato il duello tra FC Barcelona e Paris Saint-Germain, la partita che molti avevano pronosticato sarebbe stata la finale lo scorso anno. E Luis Enrique, una leggenda del Barça venerata per aver portato l'ultimo titolo di Champions League del Barcellona nel 2015, è stato l'artefice della prima sconfitta della stagione.

Nonostante giocasse in casa, il Barcellona ha raramente avuto il controllo della partita, perdendo contro gli ospiti in quasi tutte le categorie: 15 tiri del PSG contro i 12 del Barça, 7 tiri in porta contro 3 e un possesso palla del 54% della squadra francese. Il Barcellona ha dominato solo i primi trenta minuti, ma il secondo tempo è stato di Luis Enrique, un susseguirsi di attacchi dopo l'altro, che si è concluso con il gol di Gonçalo Ramos al 90', evitando per un pelo il fuorigioco.

In una giornata che ha visto inciampare altre vincitrici, come Manchester City e Monaco, pareggiando 2-2, o lo Sporting Lisbona perdendo 2-1 contro il Napoli, solo sei squadre hanno conquistato tutti i primi sei punti della fase di campionato. Il PSG è al terzo posto, con +5 di differenza reti, e il Barcellona è al 16° posto con 0 di GD.