Paramount e Activision siglano un accordo per fare un Call of Duty Movie

Piuttosto recentemente, abbiamo riportato la notizia che Activision stava cercando di fare un Call of Duty film e apparentemente Paramount stava cercando di assicurarsi i diritti del film. Bene, ora possiamo aggiungere a questo che sta assolutamente accadendo.

In un comunicato stampa viene confermato che Activision e Paramount hanno siglato un accordo che vedrà questo progetto diventare realtà. Sembra essere ancora molto presto nella sua infanzia, poiché non abbiamo alcuna informazione sulla trama, sul casting, sui tempi della premiere o altro da condividere. Quello che sappiamo è che il film sarà uno sforzo live-action e che sarà "progettato per entusiasmare la sua enorme base di fan globale, offrendo i tratti distintivi di ciò che i fan amano dell'iconica serie, espandendo coraggiosamente il franchise a un pubblico completamente nuovo".

Parlando della realizzazione di un film, il presidente diCall of Duty Activision, Rob Kostich, ha dichiarato: "Con la Paramount, abbiamo trovato un partner fantastico con cui lavoreremo per portare quell'azione viscerale e mozzafiato sul grande schermo in un momento cinematografico decisivo. Il film onorerà ed espanderà ciò che ha reso grande questo franchise in primo luogo, e non vediamo l'ora di iniziare. Il nostro obiettivo condiviso è abbastanza semplice: creare un'esperienza cinematografica di successo indimenticabile che la nostra community ami e che entusiasmi e ispiri anche i nuovi fan del franchise".

Come previsto, anche il CEO e presidente diParamount, David Ellison, ha commentato il progetto, aggiungendo: "Essere incaricati da Activision e dai giocatori di tutto il mondo di portare questo straordinario universo narrativo sul grande schermo è sia un onore che una responsabilità che non prendiamo alla leggera. Ci stiamo avvicinando a questo film con lo stesso impegno disciplinato e senza compromessi per l'eccellenza che ha guidato il nostro lavoro su Top Gun: Maverick, assicurandoci che soddisfi gli standard eccezionalmente elevati che questo franchise e i suoi fan meritano. Posso promettere che siamo risoluti nella nostra missione di offrire un'esperienza cinematografica che onori l'eredità di questo marchio unico nel suo genere, entusiasmando i fan di lunga data di Call of Duty e affascinando un'intera nuova generazione".

Non è chiaro in quale epoca sarà ambientato il filmCall of Duty o su quale serie di giochi (se ce ne sarà) si baserà. Detto questo, cosa preferiresti: un film Black Ops, Modern Warfare, World War o Advanced Warfare ?