Il CEO di Take-Two non rivelerà ancora il prezzo di Grand Theft Auto VI

Mentre incombono speculazioni sul prezzo di Grand Theft Auto VI, il CEO di Take-Two Strauss Zelnick si rifiuta di rivelare qualcosa di importante per ora. Ma commenta che Rockstar e Take-Two amano offrire più valore di quello che fanno pagare.

"Quindi ora quell'annuncio arriverà da Rockstar a tempo debito", Zelnick ha detto a Variety quando gli è stato chiesto del prezzo di GTA VI. "Il nostro obiettivo è sempre stato quello di offrire più valore di quello che addebitiamo, quindi abbiamo sempre avuto prezzi variabili in azienda".

Le voci di un prezzo di $ 100 per Grand Theft Auto VI circolano su Internet da un po' di tempo, con alcuni analisti che ritengono che potrebbe essere il prezzo base per il gioco. Altri pensano che Rockstar punterà a un prezzo più alto con edizioni speciali da collezione, qualcosa a cui Zelnick potrebbe aver accennato.

"Come sapete, l'approccio dell'industria è quello di lanciare a un prezzo premium, a volte con edizioni speciali, e nel tempo, in genere per ridurre il prezzo per migliorare le dimensioni complessive del mercato", ha detto. "Facciamo la stessa cosa. Penso, probabilmente più di molti altri, che siamo molto concentrati sull'assicurarci che l'esperienza sia fantastica, non solo perché il gioco in sé è fantastico, ma anche perché i consumatori hanno pagato un prezzo equo per questo".

Nonostante l'attenzione dei media sia rivolta a Grand Theft Auto VI in questo momento, Zelnick e Take-Two stanno attualmente godendo di un trimestre migliore del previsto per le entrate e guardano avanti a risultati forti per Mafia: The Old Country, Borderlands 4 e altre uscite.

Grand Theft Auto VI verrà lanciato il 26 maggio 2026 per PS5 e Xbox Series X/S.