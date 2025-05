Il CEO di Take-Two spiega Grand Theft Auto VI ritardo, dice che non è così lungo come pensiamo

HQ

Il 2025 sembrava essere un anno mostruoso per l'editore Take-Two Interactive. Civilization VII, Mafia: The Old Country, Borderlands 4 e Grand Theft Auto VI ? Sembra troppo bello per essere vero, e lo era, dato che l'ultimo gioco di quell'elenco è stato invece posticipato al 2026.

Tuttavia, il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, non sembra considerare il ritardo un duro colpo. In un'intervista con VentureBeat, Zelnick ha spiegato perché il gioco è stato ritardato. "Siamo costantemente alla ricerca della perfezione qui a Take-Two. In generale e in particolare, Rockstar Games a volte richiede più tempo. In questo caso, per consegnare questo progetto rivoluzionario al livello richiesto dai suoi fan", ha detto.

Il ritardo sembrava essere piuttosto grande all'epoca, dato che ci aspettavamo la partita nell'autunno di quest'anno e ora guardiamo alla fine della primavera del 2026. Tuttavia, Zelnick ha detto che a quanto pare il ritardo è tale da posticipare l'uscita del gioco di meno di sei mesi.

Quando gli è stato chiesto perché la nuova data fosse così specifica, Zelnick ha risposto dicendo che di solito quando Take-Two annuncia una data specifica, si attiene ad essa. Ovviamente, se c'è un gioco che non rispetterà queste regole, è Grand Theft Auto VI, quindi dovremo aspettare e vedere se ora arriverà a maggio.

Grand Theft Auto VI uscirà il 26 maggio 2026 per PS5 e Xbox Series X/S.