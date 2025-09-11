Il creatore di Counter-Strike su CS2: "Valve ha realizzato un gioco brillante"

HQ

Durante la Gamescom (Devcom) 2025, il diligente team video di Gamereactor ha intervistato decine e decine di sviluppatori (cosa che ovviamente non è sfuggita a chi ha seguito questa pagina nelle ultime settimane), e uno di questi non era altro che il padre di Counter-Strike Minh Le, che attualmente sta lavorando duramente al prossimo titolo d'azione Alpha Response, che è attualmente in accesso anticipato e può quindi essere testato in una fase iniziale per chi è curioso.

Minh Le e il suo piccolo team indie puntano attualmente a raggiungere lo status 1.0 entro la metà del prossimo anno, cosa che condivide nella nostra intervista e ritiene che il feedback dei giocatori sia stato cruciale per la direzione in cui il gioco si sta sviluppando. Alpha Response è in fase di sviluppo con Unreal 4 e non con Unreal 5, e la ragione di ciò, secondo Le, è il tempo e il denaro. Lo sviluppo è iniziato prima che l'Unreal Engine 5 fosse rilasciato, e quindi il team non voleva passare quattro o cinque mesi a portare tutto il loro lavoro su una versione più recente del motore di gioco di Epic.

"Non è facile perché abbiamo una squadra abbastanza piccola. E fare una conversione corretta a Unreal 5 ci avrebbe fatto tornare indietro forse di quattro o cinque mesi. E ci siamo sentiti come se preferissimo provare a migliorare il gioco".

Alla fine della nostra intervista, abbiamo ovviamente colto l'occasione per chiedere di Counter-Strike, che Minh Le e il suo amico Jess Cliffe hanno costruito sotto forma di mod di Half-Life alla fine degli anni '90, qualcosa che è diventato naturalmente uno dei più grandi e importanti giochi multiplayer di tutti i tempi. Ho detto questo su CS2 e sulla sensazione che Valve è riuscita a gestire:

"Sono davvero contento di ciò che Valve è stata in grado di fare con Counter-Strike. Come ho detto nel mio intervento, quando ho iniziato il progetto, nessuno immaginava che sarebbe durato così a lungo. Quando crei un gioco del genere, pensi che si estinguerà dopo qualche anno. Ma Valve è stata così brava a mantenere l'aspetto centrale di Counter-Strike".

Ultimo Ratio Games ha rilasciato Alpha Response in accesso anticipato su Steam e prevede di completarlo o in 1.0-state entro l'estate del prossimo anno.