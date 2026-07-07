Il fondatore di Arkane potrebbe essere interessato a togliere lo studio dalle mani di Xbox

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Raphael Colantonio, fondatore di Arkane ed ex responsabile dello studio, potrebbe voler toglierlo dalle mani di Xbox. Ieri, Xbox ha fatto l'annuncio che tutti aspettavamo, con molti studi che si sono separati dal proprietario della piattaforma. Arkane non era in quella lista, ma si ritiene che siano in corso conversazioni per disinvestire lo studio nel prossimo futuro.

Come notato da GamesRadar, sotto un post della CEO di Xbox Asha Sharma riguardo al prossimo "reset", Colantonio ha risposto con un po' di sfacciata chiedendo "quanto" per Arkane. "Riguardo ad Arkane... Quanto? Chiedo per un amico," disse.

Anche se questa è una battuta da parte di Colantonio, è qualcosa che ha attirato l'attenzione di molti fan. Sotto la sua risposta, molte persone dicono che sosterrebbe Colantonio se volesse comprare Arkane, con alcuni che si offrono persino di inviargli soldi tramite Venmo. È altamente improbabile che qualche dollaro inviato a Colantonio faccia una differenza fondamentale per convincerlo a comprare Arkane, ma se la risposta ha chiarito una cosa, è che i fan non sono entusiasti del futuro di Arkane con Xbox.

Abbiamo già visto la chiusura dello studio Prey e Redfall Arkane Austin sotto Xbox, e vedere anche Arkane Lyon andare via sarebbe stato un altro duro colpo. Lo studio sta attualmente lavorando a Marvel's Blade, ma abbiamo visto pochissimo del gioco dalla sua presentazione iniziale ai Game Awards nel 2024.