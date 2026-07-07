Il futuro di The Elder Scrolls Online è incerto, dato che fino a metà del team di sviluppo sarebbe stato licenziato

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The Elder Scrolls Online Sviluppatore Zenimax Online Studios non è stato al sicuro dall'ultima ondata di licenziamenti di Xbox. Nonostante lo studio stesso sia sopravvissuto alla grande epurazione di ieri, sembra che ancora una volta Zenimax stia subendo una perdita di personale, a seguito dei licenziamenti avvenuti dopo la cancellazione di Project Blackbird tempo fa.

Come riportato da Kotaku, più di 20 persone hanno già condiviso su LinkedIn di essere state licenziate, con ulteriori segnalazioni di incontri con le risorse umane in arrivo. Alcuni dipendenti erano veterani di Zenimax, avendo lavorato in azienda da dieci anni o più. Al momento non si conoscono numeri esatti, ma si ritiene che fino alla metà degli sviluppatori che lavoravano su The Elder Scrolls Online possano essere stati licenziati.

Questo avrà un impatto sul gioco e, sebbene il community manager di ESO abbia ribadito l'impegno di Zenimax, è stato anche chiarito che le roadmap cambieranno a causa di questa ristrutturazione. "Vogliamo prenderci il tempo per valutare il lavoro che abbiamo davanti e poi fissare un programma aggiornato. Anche se oggi ci piacerebbe condividere dettagli concreti, fare un passo indietro per sistemare i nostri piani ci permetterà di tornare da voi con una tempistica chiara," ha scritto Jessica Folsom in un post sui forum di ESO.

Chi è rimasto nello studio e chi è stato licenziato è preoccupato per come The Elder Scrolls Online possa continuare a funzionare con così poche persone rimaste a gestire la nave. The Elder Scrolls sarà uno dei franchise chiave di Xbox in futuro, ma forse ESO non fa parte di questi piani.