Rapporto: Id Software e ZeniMax Online Studios sopravviveranno al "reset Xbox"

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Come abbiamo appena riportato, circa 3.200 persone nelle divisioni gaming di Microsoft perderanno il lavoro come parte del "reset" di Xbox. Il termine è stato coniato dalla responsabile di Xbox Asha Sharma, che ritiene sia necessario perché il settore sta attraversando difficoltà.

Per Double Fine e Compulsion, le cose sembrano finire su una nota abbastanza positiva, dato che stanno tornando a essere studi indie e sembrano mantenere i loro diritti di proprietà intellettuale. Ninja Theory e Undead Labs, invece, hanno trovato nuovi proprietari, mentre Arkane sta esplorando varie opzioni.

Quest'ultima faceva parte dell'acquisizione da parte di Bethesda, ma cosa succederà agli altri studi che appartengono a Bethesda? Fortunatamente, la risposta sembra essere che almeno se la caveranno abbastanza bene (rispetto a essere chiusi). Il giornalista di Bloomberg Jason Schreier scrive su Bluesky che, sebbene ci saranno certamente licenziamenti, sia id Software (Doom) che ZeniMax Online Studios (The Elder Scrolls Online) sopravviveranno.

Questa non è una fonte ufficiale, ovviamente, ma Schreier raramente sbaglia, quindi se eri preoccupato per gli sviluppatori di Bethesda, sembra che tu possa almeno tirare un sospiro di sollievo.