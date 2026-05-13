Il Manchester City finalmente gioca quella tanto attesa 'partita in meno' e insegue l'Arsenal per il titolo di lega

HQ

Il Manchester City ha finalmente giocato quella "partita in meno" che trascinava da settimane, e per il club è valsa la pena aspettare, battendo il Crystal Palace 3-0 nella giornata 31. Semenyo, Marmoush e Savinho hanno contribuito tutti a mantenere vive le loro speranze di vittoria in Premier League e, alla pari condizione, dopo 36 partite, sono a due punti dal leader Arsenal, ma con un gol leggermente migliore (43 contro 42).

Curiosità: secondo la BBC, la vittoria per 3-0 del Manchester City è stata la vittoria più ripetita di questa stagione (nove volte), seguita dalla vittoria dell'Arsenal per 1-0 e dal Sunderland che ha pareggiato 1-1. Se solo il Manchester City avesse mantenuto questo livello per tutta la stagione, il titolo sarebbe già loro, ma attualmente l'Arsenal resta al comando... forse tutto grazie a quella controversissima revisione VAR nella vittoria per 1-0 dell'Arsenal contro il West Ham.

Se entrambe le squadre vincono le prossime partite, l'Arsenal sarà la vincitrice. Il Manchester City ha bisogno di un passo lento dell'Arsenal nelle ultime due partite per riuscire a rimontare... e non sarebbe la prima volta che l'Arsenal perde un titolo di lega nelle fasi finali. Chi pensi vincerà la Premier League?

Prossime partite dell'Arsenal



Burnley (casa) - 17 maggio



Crystal Palace (Trasferta) - 24 maggio



Finale di Champions League: Paris Saint-Germain - 30 maggio



Prossime partite del Manchester City



Finale di FA Cup: Chelsea - 16 maggio



Bournemouth (in trasferta) - 19 maggio



Aston Villa (casa) - 24 maggio

