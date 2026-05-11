L'Arsenal soddisfatto di una delle decisioni più controverse sulla VAR nella storia della Premier League
La decisione di annullare il gol del West Ham potrebbe essere una delle decisioni più importanti della storia del VAR.
L'Arsenal rimane in testa nella corsa alla Premier League dopo una finale drammatica della partita contro il West Ham, terminata 1-0 per gli ospiti dell'Arsenal, con quella che molti definiscono la decisione VAR più importante della storia, che potrebbe sigillare il destino di entrambe le squadre in direzioni radicalmente opposte: l'Arsenal più vicino al titolo di campionato, e il West Ham vicino alla retrocessione.
È successo con un gol di Callum Wilson per il West Ham negli ultimi secondi della partita, inizialmente premiato e celebrato da tutti nello stadio, mentre l'Arsenal si rendeva conto di aver forse sprecato la sua migliore occasione di vincere il campionato. Ma i giocatori dell'Arsenal hanno protestato e il VAR ha impiegato quattro minuti per rivedere l'azione, portando alla cancellazione del gol a causa di un fallo precedente sul portiere dell'Arsenal David Raya pochi istanti prima del gol.
Le reazioni sui social media e nei programmi sportivi sono state selvaggi, con molti che hanno detto che l'Arsenal si è affidato alla stessa tattica (calci d'angolo e calci piazzati con molte persone stipate nell'area di porta) causando falli simili che non sono stati fissati lì, molti parlano di "rapina" e doppi standard.
Ma le conseguenze sono chiare: se l'Arsenal avesse subito un pareggio, sarebbe praticamente in parità con il Manchester City (il City ha ancora una partita in meno), costretto a finire allo spareggio se entrambi volessero vincere tutte le partite restanti, mentre il West Ham sarebbe condannato alla retrocessione se il Tottenham vincesse la partita stasera, lunedì...