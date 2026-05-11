L'Arsenal soddisfatto di una delle decisioni più controverse sulla VAR nella storia della Premier League

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L'Arsenal rimane in testa nella corsa alla Premier League dopo una finale drammatica della partita contro il West Ham, terminata 1-0 per gli ospiti dell'Arsenal, con quella che molti definiscono la decisione VAR più importante della storia, che potrebbe sigillare il destino di entrambe le squadre in direzioni radicalmente opposte: l'Arsenal più vicino al titolo di campionato, e il West Ham vicino alla retrocessione.

È successo con un gol di Callum Wilson per il West Ham negli ultimi secondi della partita, inizialmente premiato e celebrato da tutti nello stadio, mentre l'Arsenal si rendeva conto di aver forse sprecato la sua migliore occasione di vincere il campionato. Ma i giocatori dell'Arsenal hanno protestato e il VAR ha impiegato quattro minuti per rivedere l'azione, portando alla cancellazione del gol a causa di un fallo precedente sul portiere dell'Arsenal David Raya pochi istanti prima del gol.

Le reazioni sui social media e nei programmi sportivi sono state selvaggi, con molti che hanno detto che l'Arsenal si è affidato alla stessa tattica (calci d'angolo e calci piazzati con molte persone stipate nell'area di porta) causando falli simili che non sono stati fissati lì, molti parlano di "rapina" e doppi standard.

Ma le conseguenze sono chiare: se l'Arsenal avesse subito un pareggio, sarebbe praticamente in parità con il Manchester City (il City ha ancora una partita in meno), costretto a finire allo spareggio se entrambi volessero vincere tutte le partite restanti, mentre il West Ham sarebbe condannato alla retrocessione se il Tottenham vincesse la partita stasera, lunedì...