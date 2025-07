Il pugile professionista Ricky Hatton annuncia il suo ritorno sul ring all'età di 47 anni, nonostante il bizzarro incidente oculare al concerto degli Oasis

HQ

Ricky Hatton, pugile professionista tra il 1997 e il 2012, che ha detenuto i titoli dei pesi welter leggeri e dei pesi welter, ha annunciato questa settimana che tornerà sul ring, 13 anni dopo il suo ultimo incontro. Il pugile britannico, classe 1978, avrà 47 anni quando tornerà sul ring per combattere contro Eisa Al Dah, soprannominato il 'guerriero arabo', all'età di 46 anni.

Sarà un combattimento a Dubau, il 2 dicembre 2025. Purtroppo, non è stato in grado di volare a Dubai per annunciarlo lui stesso, poiché prima del suo volo, ha subito un infortunio all'occhio durante un concerto degli Oasis, perforando lo strato protettivo della sua pupilla mentre si affrettava a mettersi gli occhiali da sole. Dovette andare all'ospedale di Manchester e gli fu consigliato di non volare.

Hatton non sarà l'unica leggenda del pugilato a tornare sul ring quest'anno, poiché Manny Pacquiao, 46 anni, dovrebbe anche combattere Mario Barrios la prossima settimana, il 19 luglio a Las Vegas, con la possibilità di estendere il proprio record come il più anziano campione del mondo dei pesi welter.

Hatton ha avuto una carriera di 15 anni, con 48 combattimenti professionali, 45 vittorie, 32 vittorie per KO e solo tre sconfitte, tra cui le ultime due contro Pacquiao e Vyacheslav Senchenko e la quinta finale contro Floyd Mayweather Jr., tutte e tre per KO. Questo e altri fattori lo hanno portato alla depressione, ma ora è diventato un sostenitore della salute mentale nello sport professionistico.

Ha combattuto l'ultima volta in un'esibizione nel 2022 e ora lavora come allenatore, ma questo sarà il suo primo combattimento competitivo. "Non importa quanti anni abbiamo nella vita, abbiamo ancora obiettivi, ambizioni, traguardi da porci. Dobbiamo ancora avere un motivo per alzarci la mattina", ha detto Hatton, che sostiene che questo incontro farà bene alla sua salute mentale (tramite The Ring). "C'è un'ottima ragione per darmi concentrazione e mantenermi in salute, non il contrario. Perché Mike Tyson ha combattuto di nuovo? Perché Manny Pacquiao sta combattendo di nuovo? Siamo combattenti, è quello che facciamo."