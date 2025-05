L'icona del pugilato Manny Pacquiao torna sul ring dopo aver fallito in politica

HQ

Manny Pacquiao, uno dei più grandi pugili, se non il più grande dei tempi moderni, l'unico in grado di essere campione di tutte le otto classi di peso (dai pesi mosca ai pesi superwelter), sta tornando sul ring! L'annuncio non ha sorpreso del tutto i fan, in quanto è arrivato preceduto da tonnellate di speculazioni, ma ora è ufficiale, e lo sarà molto presto: affronterà Mario Barrios il 19 luglio a Las Vegas.

Pacquiao, detiene già il record per il più anziano campione del mondo dei pesi welter, quando ha battuto Keith Thurman nel 2019 a 40 anni. Se vincesse Barrios, porterebbe il record ancora più lontano per chiunque cerchi di eguagliarlo in futuro. Il suo ultimo incontro di boxe è stato nel 2021, una sconfitta ai punti contro Yordenis Ugas, una delle sole otto sconfitte professionali (ha 62 vittorie, 39 per KO e 2 pareggi).

Accanto alla sua carriera di pugile, Pacquiao è entrato in politica nel suo paese d'origine, le Filippine, venendo eletto rappresentante del distretto di Sarangani nel 2010 e poi senatore nel 2016. Tuttavia, ha perso i suoi tentativi di candidarsi alla presidenza delle Filippine nel 2022 e questa settimana ha perso per tornare al Senato.

"Sono tornato. Il 19 luglio, torno sul ring per affrontare il campione dei pesi welter WBC Mario Barrios all'MGM Grand di Las Vegas. Facciamo la storia", ha postato Pacquiao sui social media.