Il quinto capitolo di Deltarune verrà lanciato nel 2026

Questa scorsa estate è stata molto importante per i fan di Deltarune, dato che il terzo e quarto capitolo del gioco sono arrivati su PC e console (incluso Nintendo Switch 2). Considerando che abbiamo dovuto aspettare anni tra il secondo capitolo e il terzo e quarto capitolo che uscivano contemporaneamente, potresti essere curioso di sapere quanto tempo ci vorrà prima che arrivi il quinto capitolo del gioco?

Se ci hai riflettuto, la buona notizia è che l'attesa non sarà nemmeno lontanamente così lunga. Questo è stato confermato dallo sviluppatore indie Toby Fox su X, dove il designer britannico è intervenuto sulla piattaforma per augurare ai fan un felice 2026 prima di menzionare che Chapter 5 di Deltarune sarebbe stato lanciato entro quest'anno.

Non abbiamo ancora una data precisa su cui andare, come Fox ha semplicemente dichiarato: "Buon 2026 a tutti! Deltarune Il capitolo 5 è in corsa di uscire più avanti quest'anno!"

Ha accompagnato questo con alcuni frammenti della traduzione del capitolo, già in corso, mostrando chiaramente che un lancio quest'anno solare non è davvero fuori questione.

Sei entusiasta di vedere altro Deltarune ?