Il remake di Assassin's Creed Black Flag probabilmente confermato dal doppiatore

Quando si tratta di Assassin's Creed, pochi titoli della serie sono così frequentemente elogiati come l'ormai leggermente invecchiato Black Flag. Un gioco di cui si vocifera da tempo che riceverà un remake e che ora sembra praticamente confermato, grazie al doppiatore di Edward Kenway, Matt Ryan.

Questo arriva dopo che Ryan ha chiesto retoricamente a un fan se avessero completato il gioco, e poi ha proseguito con: "Potresti doverlo battere di nuovo. C'è un motivo, ma non posso dire nulla". Sembra proprio che stia suggerendo di essere coinvolto in qualcosa di nuovo, molto probabilmente che Ubisoft ha registrato battute vocali nuove o aggiornate per Edward, e forse anche per altri personaggi.

Le ultime indiscrezioni suggeriscono una possibile uscita nel 2026. Sebbene Ubisoft non abbia rilasciato dichiarazioni ufficiali, sta iniziando a sembrare che una rivelazione completa potrebbe cadere entro la fine dell'anno, specialmente con Matt Ryan che ha attivamente anticipato che qualcosa di "grande" sta arrivando. Tutto quello che possiamo fare è sperare.

Sei entusiasta di un remake di Black Flag?