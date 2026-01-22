Il remake di Assassin's Creed IV: Black Flag potrebbe essere stato ritardato fino a un anno

Quando Ubisoft ha cancellato Prince of Persia: The Sands of Time Remake e ha annunciato che anche altri giochi non annunciati venivano cancellati, molti hanno iniziato a speculare su quali progetti siano ancora in produzione e quali siano stati messi da parte.

Uno di questi giochi che ha attirato parecchia attenzione è il remake Assassin's Creed IV: Black Flag, di cui nessuno conosce molto in modo sostanziale. Nella versione condivisa, però, un breve testo sembra delineare il destino del gioco, che rischia un ritardo che potrebbe farlo spostare fino a un anno.

Le informazioni affermano: "Parallelamente, il Gruppo alloggerà tempo di sviluppo aggiuntivo a 7 giochi per garantire che i benchmark di qualità migliorati vengano pienamente soddisfatti e massimizzare la creazione di valore a lungo termine. Questo include il titolo non annunciato inizialmente previsto per l'anno fiscale 2026, che è stato posticipato all'anno fiscale 27."

Insider Gaming ha riportato in passato che il remake Black Flag avrebbe dovuto partire a marzo 2026, dopo Prince of Persia a gennaio, ma chiaramente non sarà così. Allo stesso modo, non ci sono molti giochi che possano soddisfare i criteri spiegati sopra da Ubisoft, il che significa che quasi certamente si trova nel remake Black Flag che ora arriverà tra il 1° aprile 2026 e il 31 marzo 2027.