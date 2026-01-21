No, non era dietro l'angolo: Ubisoft cancella Prince of Persia: The Sands of Time Remake e altri 5 giochi

HQ

Come sempre con le voci, bisogna prenderle con le pinze o ricordare che a volte provengono da un altro punto di sviluppo. È ciò che potrebbe essere successo a Prince of Persia: The Sands of Time Remake, che alcune fonti sostenevano fosse alle porte, e ora è ufficialmente morto. L'annuncio deriva dal comunicato stampa che l'azienda ha condiviso poco fa, che conferma anche la cancellazione di altri cinque progetti.

In particolare, Ubisoft afferma di aver "interrotto 6 giochi", e poi nomina direttamente Prince of Persia: The Sands of Time Remake, insieme a quattro titoli non annunciati (tre nuove IP) e un gioco mobile.

Per sollievo dei fan, dovrebbe essere che lo sviluppo incessante di Beyond Good & Evil 2 continuerà per ora, e Massive Entertainment ha confermato l'altro giorno che anche The Division 3 va avanti nonostante la sua uscita creativa. Anche il nuovo Rayman, anch'esso voce vociferato, sarà influenzato? Solo Ubisoft lo sa al momento.

La lettera spiega che Ubisoft si sta riorganizzando in cinque Case Creative focalizzate sul genere, ognuna unendo sviluppo e pubblicazione, con piena proprietà creativa e finanziaria. L'obiettivo è "decisioni più rapide, maggiore responsabilità e una struttura più centrata sul giocatore". Ubisoft vuole anche restringere la propria pipeline di contenuti per concentrarsi su avventure open world e GaaS, implementando allo stesso tempo una politica aggressiva di riduzione dei costi. Come questa ristrutturazione influenzerà eventuali licenziamenti deve ancora essere confermato.

Il remake di PoP è stato annunciato nel 2020, poi è scomparso dopo forti critiche fino a quando ha avuto il teaser trailer dello scorso anno (qui sotto), programmato per un'uscita nel 2026 che non avverrà mai.