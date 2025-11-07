Il ritardo di GTA VI ha causato un calo del 10% delle azioni di Take-Two, ma il suo CEO non è preoccupato

HQ

Ieri sera, Rockstar ha sganciato la bomba un po' attesa che stava ritardando Grand Theft Auto VI di nuovo, questa volta di un periodo di sei mesi fino a novembre 2026. Questo ritardo è stato ovviamente accolto con l'attesa delusione da parte dei fan, ma sembra che ora questi respingimenti del rilascio stiano iniziando a influenzare abbastanza seriamente le azioni dell'editore di GTA Take-Two.

Come riportato da Insider Gaming, le azioni di Take-Two sono scese di circa il 10% in seguito alla notizia del ritardo. Tuttavia, l'editore non sembra essere troppo preoccupato. Almeno il suo CEO è tutto sorrisi, poiché crede che questa sia l'ultima volta che vedremo GTA VI ritardato.

Parlando con IGN, il CEO di Take-Two Strauss Zelnick ha affermato che il ritardo deriva dal fatto cheGrand Theft Auto VI vuole che sia la migliore esperienza possibile. "Volevamo dare a Rockstar il tempo necessario per rifinire il titolo e assicurarci che potesse essere il migliore possibile", ha detto, aggiungendo di essere "molto fiducioso" che questa sia l'ultima volta che il gioco viene ritardato.

"Ci sono state circostanze limitate in cui è stato necessario più tempo per perfezionare un titolo e assicurarsi che fosse spettacolare, e che il tempo sia stato ben speso. Quando i nostri concorrenti si presentano sul mercato prima che qualcosa sia pronto, succedono cose brutte", ha aggiunto.