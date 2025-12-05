Il trailer cinematografico del Capitolo 5 di Poppy Playtime anticipa un nuovo personaggio e una nuova location

HQ

Dopo la precedente rivelazione del quinto capitolo della saga Poppy Playtime, ora lo sviluppatore MOB Entertainment è tornato e ha presentato il trailer cinematografico di Chapter 5 del gioco.

Non sappiamo esattamente quando arriveranno Chapter 5 di Poppy Playtime, ma sappiamo che puoi inserire il gioco in wishlist su Steam.

Tornando al trailer stesso, questo assaggio cinematografico e inquietante di ciò che sta per arrivare anticipa l'arrivo di un nuovo personaggio e di una nuova area, mentre l'iconico Huggy Wuggy continua a inseguirti.

La sinossi di Chapter 5 spiega: "In Poppy Playtime: Capitolo 5, i giocatori devono prepararsi ad affrontare il letale burattinaio dietro gli orribili eventi di Playtime Co. Risolvere enigmi subdoli e superare ostacoli pericolosi mentre il vero cuore marcio al centro di Playtime Co. si avvicina. Attraversa questo nuovo regno d'ombre in una lotta per la sopravvivenza (e la verità) con il sistema di sicurezza di Playtime, Huggy Wuggy, alle calcagna e separato dai tuoi unici alleati. Porrai finalmente fine a questo incubo, o cadrai vittima della follia contorta del burattinaio?"

Potete vedere il trailer qui sotto e rimanere sintonizzati per ulteriori informazioni su questo prossimo capitolo conclusivo del gioco horror, che probabilmente debutterà nel 2026.