Impressione finale - Crisol: Theatre of Idols trova la sua forza nel lore di Tormentosa

Per noi di Gamereactor, la storia di sviluppo di Crisol: Theatre of Idols e la sua prossima uscita hanno un significato speciale, dato che abbiamo notato per la prima volta la sua "montagna russa di tensione" nel 2023. Il progetto, ora completato da circa 25 persone a Madrid, si era appena liberato dalle grinfie del declino Embracer Group per cercare un nuovo editore, e poco dopo sarebbe stato presentato con stile come parte del catalogo horror di Blumhouse Games. Arriviamo a oggi, qualche giorno dopo che abbiamo visitato gli uffici per provare una versione preview intorno al primo terzo del gioco, e mancavano poco più di due settimane prima della sua uscita definitiva. Ora è ufficiale: Crisol: Theatre of Idols arriverà su PC, PS5 e Xbox Series il 10 febbraio 2026.

Tra la presentazione dei Davids (co-fondatori Tornero e Carrasco) e la parte del gioco che ho giocato dopo, sono riuscito a farmi un'idea più chiara di cosa aspettarmi dall'avventura completa in pochi giorni.

Prima di tutto, anche se il gioco è sempre stato paragonato a Bioshock, penso sia importante sottolineare che, sebbene l'atmosfera e la narrazione ambientale richiamino subito il capolavoro di Irrational, le aspettative dovrebbero essere tenute a bada e sarebbe un grave errore aspettarsi la sua scala o i suoi superpoteri. La lore elaborata di Crisol, creata principalmente da Tornero, viene trasmessa in modo simile, con scene di dialogo e una moltitudine di poster e riferimenti ambientati. Ma per il resto, questo è un progetto molto più contenuto, chiaramente indie per natura e scala, che, invece di dotare il giocatore di abilità speciali, inventa una meccanica molto particolare per riflettere la scarsità tipica di un survival horror.

Ed è proprio questo che rende più attraente Crisol in termini di gameplay al momento. Ogni volta che Gabriel Escudero, il protagonista, impossessa un'arma da fuoco, questa diventa automaticamente un'arma di sangue. Nella nostra demo, che non è ancora stata pubblicata e molto più avanzata di quella disponibile al pubblico, ho potuto provare la pistola, il fucile a pompa e prendere un fucile da cecchino, e tutti si trasformano nelle mani di Gabriel. Da quel momento in poi, le munizioni sono direttamente collegate alla barra della salute, quindi non solo sparare, ma anche ricaricare, può avere conseguenze gravi. Quest'ultimo mi ha colto completamente di sorpresa e sono morto un paio di volte contro nemici di basso livello perché ero vulnerabilmente asciutto: ho dovuto imparare che non dovevo ricaricare spesso come in qualsiasi altro FPS.

"E l'hanno chiamata miniera!" Benvenuti a Industrias Hierro.

Per ricaricare sia salute che armi, quindi, devi trovare sangue sotto forma di siringhe Plasmarine. Poiché i nemici ti danno essenza per migliorare il tuo personaggio o monete (tori d'argento) da spendere al Fair, l'unica alternativa per nutrirti, che è anch'essa abbastanza fresca, è assorbire il sangue dei cadaveri, che siano altri umani o uno degli animali che sono una miscela di creature marine mutanti e di fattoria create dagli artisti.

Non aspettarti nemmeno azione a volontà, perché il movimento è volutamente lento e pesante. Forse troppo quando miravo con il controller, e anche se ho aumentato la sensibilità di qualche livello, sentivo comunque che i miei amici giocavano con tastiera e mouse la rendevano più facile. Ma fa parte dell'esperienza: non è uno sparatutto d'azione. Questo si riflette anche nel fatto che esiste un pulsante dedicato alla rotazione rapida, come reso popolare da Resident Evil 4. Se incontri un pericolo frontalmente (ad esempio una mina o un mostro molto brutto), dovrai anche interiorizzare che è meglio girare rapidamente e correre dritto avanti, piuttosto che cercare di indietreggiarsi. Un altro ingrediente per aumentare la tensione.

Infine, il coltello da mischia può essere usato per bloccare o parare gli attacchi in arrivo se lo tempisti bene, ma nel mio gioco lo usavo principalmente per finire i nemici e risparmiare proiettili/sangue. Se pensi che continueranno a perseguitarti e a picchiarti anche quando saranno decapitati o smembrati, ha perfettamente senso.

Assorbire il sangue nei cadaveri, umani o animali.

L'ambientazione di questa demo era una sorta di miniera infestata, Industrias Hierro. Onestamente, dopo la presentazione affascinante dello studio e i dettagli succosi che ci hanno dato sul mondo di gioco di Crisol: Theatre of Idols, questo luogo freddo di pioggia, mattoni e metallo forse non era il più adatto per mostrare la narrativa. Forse l'hanno scelto più per il design dei livelli, così da poterlo capire facilmente.

Il progresso nella miniera è piuttosto lineare, anche se devi fare una lunga deviazione per risolvere una serie di semplici enigmi che coinvolgono valvole che bloccano l'accesso (e raccogliere reliquie o fiale di sangue sacro). Nel frattempo, vieni infastiato da vari tipi di nemici, dai cherubini che svolazzano intorno a una sorta di boss ricorrente, fino alle più semplici 'bambole' simili a zombie.

I nemici in Crisol sono chiamati astilleros, vecchie statue di legno policromo. "Non sono né manichini né animatronici," specificò Tornero, e si basano su collezioni di figure trovate tra le rovine della Guerra Civile Spagnola. La verità è che contribuiscono molto alla personalità del progetto. Il più terrificante finora, il boss che ci ha perseguitati nella demo, è laormai famigerata Dolores, "una vergine con un tocco grottesco", una combinazione terrificante di osso, metallo e porcellana che avrà un background più concreto nel gioco. Sì, quella signora con il viso di porcellana che recita nell'artwork principale, e che ci ha inseguiti finché non ci ha sollevati in aria e ci ha baciati in una sezione nascondino durante la demo.

Durante la mia mortale passeggiata nella miniera di Hermanos Hierro, ho scoperto qualcosa in più su ciò che sta accadendo sull'isola di Tormentosa grazie ai ricordi dei lavoratori che mi sono apparsi come figure sfocate. Per quanto riguarda il gameplay, ho trovato questo scenario in particolare poco interattivo e la sua musica di sottofondo noiosa. Avrei anche voluto un po' più di impatto e rinculo nelle armi di sangue, che invece offrono deliziose animazioni di ricarica (fondamentalmente, Gabriel deve 'punzere' l'arma per eseguire una trasfusione del suo sangue).

Dolores significa "dolori" in spagnolo. Sembra che te ne dia un po' mentre ti insegue per diverse sezioni.

Quello che intendo è che, senza aver giocato tutta l'avventura, e per quanto io sia attratto dalle meccaniche principali delle armi di oro e sangue (che è anche un riferimento rosso e giallo alla bandiera spagnola), ciò che mi colpisce di più e mi cattura per ora è la lore di Crisol: Theatre of Idols. Il suo modo contorto e satirico di rappresentare 'Hispania' e la sua Settimana Santa ( qui chiamata Semana de Madera, o 'Settimana di Legno'), è diverso dalla visione acclamata di Blasphemous. Le sue interpretazioni cattoliche antagoniste con due religioni opposte (il sole e il mare). Il suo protagonista stoico che etichetta gli altri come eretici e trova il proprio Chisciotte/Virgilio in Mediodía, una sorta di torera donna che è sull'isola da molto tempo.

Sono impaziente di vedere e leggere di più, di conoscere la figura delle Plañidera (donne assunte per piangere ai funerali), di andare alla Fiera come luogo di riposo, svago e miglioramenti, o di scoprire come abbiano progettato altre fusioni animali fantastiche come l'ofio-tauro o il cavalluccio marino (letteralmente un cavallo) e costruito ambientazioni ispirate alle strade e alle cattedrali quotidiane della geografia spagnola.

Per fortuna, scoprirò tutto questo nei prossimi giorni con la versione finale per la recensione di Crisol: Theatre of Idols, e vedrò fin dove arriveranno sia la sua narrazione che il gameplay.