Impressioni hands-off: Outbound si sta preparando per essere il prossimo accogliente simulatore di successo

Con ogni singola vetrina degli sviluppatori al giorno d'oggi, indipendentemente dall'ospite, piena di nuovi giochi accoglienti, poiché sono diventati estremamente popolari durante la pandemia, è bello vedere come alcuni titoli trascendono la premessa più rilassata per, in alternativa, offrire qualcosa di più sostanzioso per coloro che cercano un'esperienza di gioco più profonda o più lunga.

Outbound è uno di quei giochi. Dall'esterno sembra un altro accogliente gioco da campeggio, ma durante il Xbox Developer Session EMEA ho avuto modo di scoprire come sarà molto più di quanto sembri.

Perché sì, puoi selezionare il tuo veicolo tra almeno tre furgoni disponibili all'inizio, quindi dargli un colore e una targa, puoi guidare in ambienti naturali vivaci e puoi personalizzare i tuoi interni per ottenere i risultati più alla moda e condivisibili sui social media. Abbiamo visto concetti simili che possono avere un grande successo, come l'imminente e più incentrato sulla trama Camper Van: Make it Home, come uno degli inevitabili paragoni che mi sono venuti in mente. Ma se ti dicessi che in realtà ci sono elementi di costruzione, gestione delle risorse e persino sopravvivenza molto più completi?

"Ho guidato fino a quando il grigio della città non è svanito dai miei specchietti"

Come con Moonlighter 2: The Endless Vault, e purtroppo anche queste sono impressioni senza mani, il che significa che non ho avuto modo di giocare al gioco da solo, ma invece di guardare i co-fondatori Marc Volger e Tobias Schnackenberg di Square Glade giocare alla demo e parlare di ulteriori dettagli. Onestamente, mi piacerebbe vedere come si sente il movimento FPS dall'aspetto relativamente rigido sia su mouse che su tastiera, ma soprattutto su un controller, poiché a volte il puntamento e il clic sembravano troppo chiaramente progettati solo per PC / Xbox e mouse (o forse Switch 2 Mouse Mode, chissà).

Complessità e precisione in un gioco accogliente? Questo è quello che intendevo. Outbound presenta ai giocatori strumenti di costruzione a tutti gli effetti. Direi che l'interfaccia del sistema sembra simile a Fortnite senza il ritmo frenetico, o anche The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, poiché si posizionano diversi oggetti 3D basati su un'anteprima semitrasparente. Sembra soddisfacente da usare, e il tocco surreale geniale di esso, a mio parere, è che puoi effettivamente costruire diversi piani sopra il tuo furgone, con un comodo comando Set /Unset Camp pronto ogni volta che vuoi piegare o aprire l'intera cosa esagerata in un effetto brillante.

Ma per costruire, hai bisogno sia di strumenti che di risorse, ed è qui che entra in gioco il lato gestionale del gioco non appena hai parcheggiato il tuo furgone nel campo e aperto la porta laterale. Ad esempio, raccogli legname per gli incendi o aggiungi cose alla tua lista di cose da fare, come una chiave inglese per rimuovere una barriera o un martello da costruzione. Da lì, devi raccogliere progetti che puoi scaricare dai terminali sparsi per il parco sul tuo banco di lavoro, dove creerai più oggetti.

Più avanti utilizzerai un riciclatore per produrre materiale ancora più elevato dal tuo input di lettiera e, una volta che hai costruito una solida base sopra il tuo furgone, puoi impazzire aggiungendo più pavimenti in legno.

Il gioco non sembra pesante per la sopravvivenza, con un sacco di guide manuali e punti di interesse che ti aiutano, ma ciò non significa che non dovrai tenere d'occhio le molte diverse risorse che si restringono e le mutevoli condizioni meteorologiche. Ad esempio, i generatori eolici non funzioneranno tutti i giorni, come i pannelli a energia solare che si spengono di notte o se è nuvoloso.

Outbound vuole "rendere ogni giorno unico e stimolante per i giocatori", secondo gli sviluppatori, con i diversi sistemi interconnessi, ancora una volta, nonostante la comoda premessa. Sembra anche veicolare un messaggio attento all'ambiente, a giudicare dal contesto mostrato finora e dalle energie sostenibili di cui si può fare uso.

Una volta che hai finito per la giornata puoi andare a dormire, ma se hai finito con il posto, Unset il tuo accampamento e vai a guidare altrove, sottolineando la natura nomade del gioco.

Anche se non mi piacciono molto i giochi intimi o i simulatori, Outbound ha attirato la mia attenzione durante il Xbox Developer Session EMEA. Sembrava rilassante ma impegnativo con quel tono Firewatch e l'intero ciclo di risorse. Quando uscirà il prossimo anno potrai condividere la tua esperienza con tre amici, ma tutti nello stesso furgone per mantenere vivo lo spirito del campeggio.