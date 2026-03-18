Intelligenza artificiale: un salvavita?

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Intelligenza artificiale. La tecnologia apocalittica e Skynet che non solo ci costringe a pagare un occhio della testa se vogliamo aggiornare la RAM del nostro computer, ma è anche la tecnologia che rischia di distruggere completamente la bellezza del mondo del gaming. Ma è davvero così nella realtà? Abbiamo paura di qualcosa che in realtà è più un fastidio che un vero pericolo? Non lo so e non ho le risposte, perché quello che faccio è più una forma di speculazione sui videogiochi che una ricerca di alta qualità basata su statistiche. Ma non dovresti ignorare tutta la faccenda dei tipi che speculano su certe cose.

E no, so di non essere il primo a sollevare questo argomento, e che ormai questo argomento è praticamente stato discusso troppo. Questo però non cambia il fatto che è più attuale che mai, considerando tutto ciò che riguarda Asha Sharma, Xbox Helix e i prezzi dei componenti che stanno schizzando alle stelle (sul serio).

Credo che l'IA sia qui per restare. Ora dovremo conviverci; Non c'è davvero dubbio. Se riesci a incorporare un'IA che faccia il lavoro bene o meglio di un umano, quella decisione sarà presa finché ti farà risparmiare denaro. Tutto va bene sull'innovazione e su urrà, ma alla fine è l'economia a contare per i pezzi grossi intorno ai tavoli del consiglio. Purtroppo sembra un fatto da cui non possiamo sfuggire, e anche se credo assolutamente che la bolla dell'IA scoppierà, è una realtà a cui dovremo abituarci.

Asha Sharma ha suscitato preoccupazioni all'unisono nel mondo dei videogiochi a causa del suo background nell'industria dell'IA. // Microsoft

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La bolla, sì! Probabilmente si sgonfierà un po' quando la domanda inizierà a calare. Così come il settore IT ha superato un periodo difficile, lo farà anche il settore dell'IA. Spero però che questo porti a meno hype e a componenti più economici. Dopotutto, l'intelligenza artificiale è un settore di cui TUTTI vogliono una fetta, ma alla fine la torta semplicemente non sarà abbastanza grande, e allora probabilmente vedremo una manciata di attori dominare il mercato invece di troppe start-up e vecchi giganti che cercano di entrare nel mercato. Si stabilizzerà e raggiungerà una sorta di status quo in cui non batteremo più ciglio alla sua presenza nelle nostre vite.

Ma cosa significa questo per lo sviluppo dei giochi e, in ultima analisi, per noi giocatori? Per i grandi sviluppatori AAA e AAAA, probabilmente significherà che i personaggi umani verranno gradualmente eliminati a favore di soluzioni basate sull'IA. Il dilemma morale posto da questo numero diventerà, col tempo, più confuso, più diffuso e difficile da interpretare, e puoi pensare quello che vuoi, ma sospetto che gli oppositori più vocali alla fine finiranno per perdere slancio. E i giganti del settore, ovviamente, ne approfitteranno. Un piccolo passo alla volta finché non ci siamo abituati completamente al fatto che non è un dialogo umano che scrive per personaggi minori, ma un'IA che li gestisce, proprio come gestisce asset e codice.

Questo sicuramente andrà fuori controllo in alcuni ambienti, dove i giochi che oggi chiamiamo senza anima e privi di identità saranno visti come capolavori assoluti in termini di merito artistico. Giochi ad alto budget guidati dall'IA, in un certo senso. Anche se non sono affatto spirituale - per niente - sono sicuro che un gioco non sviluppato dagli umani mancherà di ciò che noi abbiamo davvero e che un'IA non possiede - un'anima e la propria identità unica.

Possiamo aspettarci di vedere molta intelligenza artificiale nel nuovo dispositivo tutto-in-uno di Microsoft. // Microsoft

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Il vantaggio, ovviamente, è che i giochi saranno sviluppati più rapidamente e, con l'aiuto dell'IA, potranno girare su hardware meno potente. In termini di hardware, vedo più vantaggi che svantaggi, dato che quel campo non si basa né si basa sulla volontà e sullo spirito umano. L'accelerazione AI e tutte le soluzioni DLSS danno nuova vita a configurazioni più vecchie, e le CPU potranno eseguire calcoli a livello quantistico più velocemente grazie agli strumenti di IA. Non sono un esperto in materia, ma da esperto nel divinare, direi sicuramente che dovremmo, almeno, accogliere l'IA qui.

Ma mentre Tencent, Electronic Arts, Activision Blizzard e altri giganti assetati di denaro abbracciano sempre più IA e mandano a casa sempre più sviluppatori umani, c'è qualcosa che brillerà più forte e più forte che mai: le grandi forze dell'umanità: arte, innovazione e identità. E dove sarà più evidente questo mentre il prossimo Call of Duty sarà generico all'estremo? Beh, nel mondo indie, ovviamente. Amato mondo indie.

L'industria dei videogiochi - forse - subirà un duro colpo all'inizio, ma gli sviluppatori e gli editori indie più piccoli vorranno senza dubbio mostrare come dovrebbero essere sviluppati i giochi e quanto sia grande la differenza quando qualcuno con una vera passione mette cuore e anima nel proprio lavoro. Qualcosa che l'intelligenza artificiale avanzata non potrà mai raggiungere. Assisteremo a una rinascita di giochi che sembrano vivi. Giochi in cui un singolo sviluppatore, con macchie di caffè sulla tastiera e tre anni di relativa insonnia, ha riversato la propria anima in ogni pixel, ogni loop sonoro e ogni battuta di dialogo a mezza scalda (ma commovente).

Larian Studios ha sperimentato un po' con l'IA ma ha dovuto tornare indietro, dato che i fan chiaramente non sono stati molto entusiasti di queste funzioni.

Pensaci: quando il prossimo titolo AAA sembrerà un guscio ben rifinito ma completamente vuoto - proprio come quelle mappe open-world generate proceduralmente che sembrano fantastiche nel trailer ma sono coinvolgenti quanto sfogliare un catalogo fai-da-te - è allora che la gente inizierà a desiderare qualcosa di diverso. E che qualcosa di diverso non verrà da Tencent o EA. Verrà da un tizio in un seminterrato a Skövde, da un duo in Polonia o da un trio in Giappone che si rifiutano di usare l'IA per qualcosa di più che forse una breve texture provvisoria.

Noi gamer diventeremo più bravi a distinguere la differenza. Proprio come ora percepiamo quando un gioco è stato creato con passione e amore, rispetto a quando è stato realizzato per massimizzare i 'guadagni trimestrali'. E quella sensazione? Non può essere addestrato come modello. È umano. È caotico e a volte persino terribilmente brutto, ma è vivo e infonde al gioco anima e umanità.

Quindi no, personalmente non ho paura che l'IA uccida del tutto l'arte del videogioco. Credo davvero che a lungo termine farà il contrario, affinando e chiarendo cosa vale la pena preoccuparsi. I grandi studi possono produrre produzioni AI ad alto budget con ray tracing di percorso e 240 fps. E noi altri riavremo la sensazione di suonare qualcosa che in realtà è stato creato da qualcuno che ci teneva - un lusso che dovremmo smettere di dare per scontato. Giochi fatti da qualcuno che piangeva, imprecava, rideva e forse odiava il proprio gioco a un certo punto nel cuore della notte. Debolezze che alla fine diventeranno la nostra forza e la ragione per cui usciremo vittoriosi da questa battaglia.

Cosa ne pensi? Sei d'accordo con il ragionamento di Joel?