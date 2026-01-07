IO Interactive rivela le specifiche del PC per 007 First Light

HQ

Alla fine del 2025, IO Interactive ha avuto brutte notizie da condividere sotto forma di un ritardo della prima luce di 007, un leggero cambiamento nella data di lancio del gioco che lo ha spostato da marzo a maggio. Anche se questo è solo un piccolo ritardo nel quadro generale, significa comunque un'attesa più lunga prima del lancio, ma fortunatamente puoi almeno usare quel tempo per mettere il tuo PC in forma per combattere se intendi giocare sulla piattaforma.

Lo diciamo perché ora sono state rivelate le specifiche del PC per il gioco, il che significa che sappiamo esattamente quale hardware dovrà avere il tuo PC se vuoi far girare il gioco. Finora, IOI ha condiviso solo le specifiche per i requisiti Minimi e Raccomandati, ma la buona notizia è che entrambi sembrano abbastanza ragionevoli. Dai un'occhiata alle specifiche complete qui sotto.

Requisiti minimi:



Obiettivo di prestazioni: 1080p a 30 FPS



Processore: Intel Core i5 9500K, AMD Ryzen 5 3500



Scheda grafica: Nvidia GTX 1660, AMD RX 5700, equivalente GPU discreta Intel



RAM: 16GB



RAM video: 8GB



Spazio: 80GB minimo



Sistema operativo: Windows 10/11, 64 bit



Requisiti raccomandati:



Obiettivo di prestazioni: 1080p a 60 FPS



Processore: Intel Core i5 13500, AMD Ryzen 5 7600



Scheda grafica: Nvidia RTX 3060 Ti, AMD RX 6700 XT, equivalente Intel Discrete GPU



RAM: 32GB



RAM video: 12GB



Spazio: 80GB minimo



Sistema operativo: Windows 10/11, 64 bit



Il tuo PC può gestire 007 First Light ?