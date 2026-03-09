iPad Air M4

Naturalmente, stiamo fornendo una recensione completa dell'ultimo iPad Air dotato del SoC M4 di Apple, anche se questi lanci "aggiornamenti al nuovo chip M-senza cambiare molto altro" potrebbero, se si fosse particolarmente cinici, essere considerati uno spreco di spazio nelle colonne. Tuttavia, non è così semplice, perché anche se Apple ora ha l'abitudine di aspettare un po' troppo a lungo tra una grande riprogettazione fisica dei suoi prodotti, di solito c'è molto di più in corso sotto il cofano.

E cosa intendiamo con questo? Beh, se dai un'occhiata veloce al nuovo iPad Air, in realtà è esattamente lo stesso di prima. Stessi colori, stessi materiali, stesso display, stessi pulsanti e le stesse caratteristiche in termini generali.

Ma ci sono alcune novità chiave qui, davvero. Prima di tutto, ora c'è compatibilità con Apple Pencil Pro, che rappresenta una svolta radicale per i professionisti creativi. In effetti, l'abbiamo recensito separatamente, e qui sotto puoi guardare un video di accompagnamento.

Come suggerisce il nome, è il SoC M4 a distinguerlo dal suo predecessore, e anche se è un po' deludente vedere lo stesso telaio riutilizzato, soprattutto ora che ora sappiamo dalla serie iPad Pro che Apple sa progettare telai iPad significativamente più sottili, è difficile arrabbiarsi per questo com'è ora.

Il chip M4 è composto da una CPU a otto core e una GPU a nove core, oltre a un motore neurale migliorato che consente la produzione di 38 TOPS. Non si tratta di un aggiornamento che si possa facilmente ignorare, dato che ci sono salti tecnologici piuttosto significativi qui. Ora ci sono anche 12GB di RAM invece di 8GB, il che farà sicuramente una differenza enorme, soprattutto nel lungo periodo.

Tuttavia, è proprio tramite il chip M4 che vengono introdotte diverse tecnologie nuove e davvero cruciali nell'Air. Il nuovo chip N1 di Apple consente il supporto WI-FI 7, Bluetooth 6 e Thread, mentre il modem C1X nei modelli 5G aumenta nuovamente la durata della batteria grazie alla leggendaria "integrazione verticale" di Apple.

Tutto questo senza aumentare il peso - 616 grammi, e puoi ottenere fino a 1TB di storage. E sì, costa esattamente lo stesso. No, non credo che dovremmo applaudire le aziende da miliardi di dollari per non aver aumentato i prezzi in un momento in cui i costi dei componenti stanno schizzando alle stelle, ma allo stesso tempo è una buona notizia che Apple stia aumentando la quantità di RAM senza far pagare di più ai consumatori.

Al momento della stesura, c'è una differenza di circa £400 tra £599 dell'iPad Air e £999 dell'iPad Pro. È una fortuna, perché rende l'Air un'offerta molto migliore rispetto al passato, anche se l'iPad Pro ha sia il chip M5 che il loro delizioso tandem OLED. In effetti, l'Air è attualmente ben posizionato come un solido contendente semi-serio, ora supporta Apple Pencil Pro, una tastiera Magic e prestazioni migliorate, rendendo difficile criticarla. Se lo facessimo, dovrebbe essere che questo "Air" pesa davvero più del "Pro", il che sembra un po' un autoobiettivo di marketing.