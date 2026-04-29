Jabra Evolve3 85

Jabra è stata in passato il "re" quando si tratta di cuffie da ufficio di lusso. Anche se probabilmente non è qualcosa che si acquisterà per un grande gruppo di dipendenti comuni - soprattutto considerando che un'unità singola costa attualmente oltre £450 - è difficile discutere il comfort, la qualità costruttiva, la qualità del suono e in particolare il microfono. Proprio come nelle nostre recensioni di Bang & Olufsen - o almeno alcune di esse - abbiamo già stabilito che se produci il miglior prodotto, ti dà flessibilità e buona volontà quando si tratta di ottenere un prezzo premium. Ed è questo che abbiamo qui - il meglio.

Analizzando l'Evolve3 85, è chiaro che c'è un mondo di differenza. Pesa il 23% in meno rispetto all'Evolve2 85, con un peso da combattimento di circa 220 grammi, ed è anche fisicamente significativamente più piccolo. Fortunatamente, non è diventato un modello on-ear; resta comunque un comodo visore over-ear e non risulta decisamente fragile, come spesso accade con un visore da ufficio Logitech. No, Jabra ha trovato il perfetto equilibrio qui, con un visore realizzato in materiali caldi, incredibilmente robusto, ma abbastanza leggero da farlo notare mentre lo indossa.

Hai ancora un caricabatterie wireless incluso, ma invece di collegarti tramite quei fastidiosi pin pogo come prima, tutto il lato è Qi-wireless, il che significa che basta posizionarlo con la coppa auricolare giusta e si carica. Puoi anche caricare ogni sorta di altro cosa, se l'auricolare stesso non occupa spazio. Può funzionare fino a 120 ore di musica con la cancellazione attiva del rumore attiva, o circa 20 ore di conversazione. È davvero impressionante, e dato che la ricarica è ora così fluida, non mi sono mai trovato a corto di energia per la giornata successiva. Inoltre, puoi sostituire la batteria da solo, un altro vantaggio per il diritto di riparazione, quindi grazie per questo.

Il braccio del boom è sparito e ora microfoni speciali a forma di fascio e cancellazione del rumore avanzata e adattiva vengono usati per filtrare il rumore di fondo dalla tua voce, e prometto che dico la verità quando dico che questo è il set di microfoni più impressionante che abbia mai sentito in cuffie. A volte sembra davvero di essere proprio accanto alla persona con cui stai parlando. C'è un calore, una risonanza di bassi, che crea un'immersione ancora maggiore. A volte è quasi sul punto di sembrare nasale, ma Jabra ha davvero lavorato sull'accordatura qui, quindi è davvero difficile lamentarsi.

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L'Evolve3 85 utilizza driver da 32 millimetri con una risposta in frequenza di 20Hz-20kHz e supporta una serie di codec principali come LC3, AAC e SBC. Ha una sensibilità di 108dB e un'impedenza di 35 ohm. Tecnicamente, questi driver sono diventati più piccoli, riducendosi da 40mm a 32mm, ma non si può dire. Il suono è eccellente, così come l'ANC. Non è al livello di un paio di AirPods Max o dei Sony WH-1000XM6, ma come cuffie da ufficio è al pari della maggior parte delle cuffie da gaming, e questo è sicuramente un gran dirlo.

Non è esattamente "carino", ma la cosa divertente è che è sia sottile che abbastanza ben costruito da essere uno dei pochi visori che riesco facilmente a immaginare che un impiegato usi sul treno di ritorno via Bluetooth, e grazie a una scheda tecnica versatile e a un comfort fantastico, puoi davvero fare a meno delle già citate XM6.

In definitiva, è il prezzo il principale punto critico. Sì, qui si ottiene davvero il pacchetto completo e anche di più. Ma a ben più di £450, è un prezzo folle rispetto a Jabra, ma le specifiche, il comfort e l'effettiva usabilità possono anche giustificare in gran parte il costo dell'Evolve3 85 il 30% in più rispetto alla maggior parte dei concorrenti. In gran parte.

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