Jane Perry sul ruolo di Alyssa Ashcroft in Resident Evil Requiem: "Volevo solo onorare lei e la sua storia nel miglior modo possibile"

HQ

Recitare nei videogiochi è una forma d'arte a sé stante che non tutti apprezzano o comprendono, nemmeno all'interno della professione di attore stessa. Ma quando trovi la tua strada, quando riesci a connetterti con la storia e con il tuo personaggio - anche da solo in una stanza senza alcun feedback - la prima ripresa è quella reale, e da quella passione nascono personaggi indimenticabili, come Selune in Returnal, Lune in Clair Obscur: Expedition 33 o Alyssa Ashcroft in Resident Evil Requiem.

Sono state proprio queste donne e le loro storie, e i professionisti che le hanno sostenute, che abbiamo discusso con l'attrice Kirsty Rider e Jane Perry durante la nostra copertura del Comicon Napoli 26. Puoi guardare l'intervista con i sottotitoli qui sotto.

HQ

Oltre a discutere di dare vita a Lune e Selene in Expedition 33 e Returnal - ruoli originali che entrambe le attrici hanno reso propri - abbiamo chiesto a Perry del suo ruolo come nuova voce di Alyssa Ashcroft in Resident Evil Requiem e di come ha affrontato l'interpretazione, dato l'eredità del franchise.

"Prima di interpretare Alyssa Ashcroft, e persino Diana Burnwood, perché c'erano due attrici che interpretavano Diana Burnwood prima che arrivassi io, se ci penso troppo, probabilmente mi spavento davvero."

Diana Burnwood è un altro ruolo di spicco nella carriera videoludica di Jane Perry, come uno dei personaggi più importanti dei giochi Hitman.

"Ma in realtà, con Resident Evil in particolare, ero consapevole che quel gioco è un fenomeno, e i fan di quel gioco sono semplicemente straordinari. Quindi ero consapevole perifericamente del fatto che Alyssa aveva già un enorme seguito, e credo di voler solo onorare lei e la sua storia nel miglior modo possibile, e quella era la mia intenzione principale: fare un buon lavoro."

Non perderti il resto dell'intervista, che puoi trovare sopra, in cui Jane Perry rivela anche come ha sviluppato il suo lavoro su Selene in Returnal, che l'ha portata a vincere un BAFTA.