JBL Charge 6 Recensione

Noi di Gamereactor conosciamo bene le diverse gamme di cuffie/auricolari JBL (per musica o giochi) e altoparlanti Bluetooth (di diverse dimensioni). In molti di essi sono leader di mercato, quindi il rinnovo annuale o semestrale di alcuni modelli potrebbe essere alquanto insufficiente o ridondante. Quando ho deciso di testare il nuovo JBL Charge 6 mi sono chiesto se avrebbe sofferto di qualcuno di questi disturbi, o dove avrei potuto davvero inserirlo tra tante alternative, del marchio o dei rivali.

Dopo un paio di settimane di test, mi è diventato molto più chiaro. Il JBL Charge 6 mantiene proprio ciò che promette, le sue dimensioni e la sua potenza si adattano a uno spazio specifico e le nuove funzionalità non giustificano un aggiornamento rispetto al modello precedente, ma giustificano la raccomandazione rispetto al Charge 5 e ad altri modelli concorrenti come primo acquisto.

Sono arrivato a questi test dopo aver scritto la recensione del JBL Flip 7, senza dubbio la gamma più popolare e imitata del marchio Harman e quello che potrebbe essere considerato il dispositivo cilindrico entry-level. Sono stato anche molto contento, soprattutto del risultato dell'accoppiamento di due Flip 7s in stereo. Ma ovviamente l'idea principale di questi altoparlanti è quella di portarne solo uno con te, e anche se a prima vista potrebbe sembrare che non ci sia spazio per un altro modello tra il Flip e il Xtreme/Boombox, la verità è che questa dimensione intermedia ha dimostrato la sua versatilità e, per inciso, la sua personalità.

Ovviamente, il JBL Charge 6 riempirà la tua stanza molto più di un singolo Flip 7. Sebbene offra ancora un suono mono data la separazione consentita da un fattore di forma così compatto, le sue dimensioni maggiori ospitano woofer più generosi e la sua risposta in frequenza gli consente di scendere fino a 56 Hz di bassi. Rispetto al Charge 5, sebbene abbia guadagnato un po' di peso (1,37 kg rispetto agli 0,96 kg del modello precedente), il Charge 6 modernizza aspetti come la versione Bluetooth (5.4 e ovviamente Auracast per la connessione multipla) o la velocità di ricarica completa (fino a un'ora in meno, in sole 3 ore), tutto questo aumentando l'autonomia da 20 a 24 ore. E sebbene le aggiunte AI di solito non ci convincano, in questo caso l'applicazione per migliorare la chiarezza e risparmiare la durata della batteria sembra abbastanza efficace.

Nel caso non lo sapessi, il nome Charge deriva dal fatto che, ancora una volta, grazie alle dimensioni extra, questi altoparlanti possono anche fungere da power bank per caricare il telefono o altri dispositivi mentre ascolti la musica, cosa che i fratelli più piccoli non possono fare, ma quelli più grandi sì. Per quanto riguarda i dettagli più fini, ci è piaciuto molto il nuovo sistema di pulsanti e occhielli per trasportare la tracolla come una borsetta, aggiungendo un tocco di stile senza perdere la robustezza e la resistenza (ora IP68) che ci si aspetta da queste unità.

Confronto: JBL Flip 7 vs Charge 6 vs il nostro buon vecchio Xtreme 2.

Il salto da 18,3 a 22,9 cm dal Flip 7 al Charge 6, insieme a tutto il resto di cui abbiamo parlato, significa un aumento di circa 50 euro, ma entrambi rimangono rappresentanti della fascia da 100 a 200 euro. Questo ci porta alla nostra conclusione: se stai cercando qualcosa di un po' più grande e potente nel formato monocilindrico, ma senza salire fino agli stereo del marchio, il JBL Charge 6 ti offre tutto questo con più chiarezza e autonomia. Tuttavia, anche se sembra un po' inverosimile, pensate che se trovate il Flip in saldo potete averne due per più o meno il prezzo di un Charge, guadagnando una grande ricchezza stereo.

Sono sicuro che con l'uso che hai in mente avrai già un'idea chiara se preferisci un cilindro compatto, un'alternativa leggermente più grande con una maniglia come il JBL Charge 6, o le opzioni più serie. Quello che abbiamo riscontrato in questi test, soprattutto in terrazza e in piscina quest'estate, è che il Charge 6 ha perfettamente senso.